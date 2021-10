TV BRAVIA XR: Perfect for PlayStation 5

SONY TV BRAVIA







I TV BRAVIA XR sono ufficialmente “Perfect for PlayStation5” grazie a nuove funzionalità esclusive PS5™ per creare esperienze di gioco senza precedenti

Sony presenta la campagna “Perfect for PlayStation 5” per i TV BRAVIA XR, progettati in modo specifico per essere usati con PlayStation 5 (PS5) e offrire esperienze di gaming di ultima generazione, con qualità d’immagine ottimale e audio immersivo.

I televisori “Perfect for PlayStation5” integrano due nuove funzioni esclusive PS5 – Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode – e supportano frame rate fino a 120 fps con risoluzione 4K super-definita, come specificato dallo standard HDMI 2.1 nei giochi compatibili. Inoltre, con un input lag fino a soli 6,0 ms sui modelli Z9J, è possibile ottenere una fluidità e una reattività straordinarie nei giochi sparatutto, sportivi e ad alte prestazioni, dove l’azione si riflette istantaneamente sullo schermo.

I TV BRAVIA XR di Sony generano immagini straordinariamente realistiche, ricche di colori vibranti e contrasti spettacolari, completate da una qualità audio unica grazie alla tecnologia dello schermo che porta lo spettatore al centro dell’azione, nel gaming come nei film.

Funzionalità esclusive dei TV BRAVIA XR “Perfect for PlayStation5”

Auto HDR Tone Mapping

Con Auto HDR Tone Mapping, le impostazioni HDR vengono ottimizzate istantaneamente durante la regolazione iniziale di PS5. PS5, infatti, riconosce automaticamente i diversi TV BRAVIA e seleziona le migliori impostazioni HDR per ogni modello. Grazie al livello di mappatura delle tonalità HDR ottimizzato in base alle specifiche di ciascun TV BRAVIA, sarà possibile apprezzare preziosi dettagli e sfumature, anche nelle scene con contrasto elevato. Ad esempio, in Gran Turismo 7, la tecnologia permette l’aggiunta di oggetti dettagliati sul tracciato, che permettono al giocatore di calibrare meglio le azioni successive.

Richiede aggiornamenti software sia su PS5 sia su TV BRAVIA. Disponibile entro la fine del 2021.

Auto Genre Picture Mode

I TV BRAVIA XR sono in grado di rilevare se l’utente stia giocando oppure guardando un film o un programma TV. Grazie ad Auto Genre Picture Mode, il televisore passa automaticamente all’apposita modalità durante il gaming, minimizzando l’input lag per rendere l’azione più reattiva, oppure attiva la modalità standard quando si guardano film tramite servizi streaming o da un disco Blu-ray™ Ultra HD su PS5, privilegiando in questo caso l’elaborazione dell’immagine per una maggiore espressività.

Auto Genre Picture Mode sarà disponibile entro la fine del 2021 tramite un futuro aggiornamento software su PS5 e sui TV BRAVIA.

Migliora la tua esperienza con i prodotti audio Sony

I TV BRAVIA XR di Sony sono un alleato perfetto per una vasta gamma di prodotti audio di Sony, tra cui il sistema Home Theatre BD HT-A9 o le soundbar HT-A7000 e HT-A5000. I prodotti possono essere collegati direttamente alla PS5, per sperimentare le esclusive funzionalità BRAVIA XR Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode sui TV BRAVIA XR.

È richiesto un aggiornamento del software. Disponibile da primavera 2022.

Per ulteriori informazioni sui TV BRAVIA XR “Perfect for PlayStation5”, visitare https://www.sony.it/electronics/tv-per-il-gioco.

Sony offre codici digitali del valore di €100 per PlayStation™Store agli acquirenti di una selezione di TV BRAVIA XR

Sony Europe B.V., in collaborazione con Sony Interactive Entertainment (SIE), propone in venti Paesi europei (Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Austria, Polonia, Grecia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia) una nuova promozione dedicata ai clienti, che permetterà agli acquirenti di una selezione di TV BRAVIA XR, i primi televisori al mondo dotati di intelligenza cognitiva, di ricevere codici digitali del valore di €100 per PlayStation™Store . L’offerta si applica a tutti gli acquisti effettuati presso i rivenditori aderenti per il periodo di validità della promozione.

