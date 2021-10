Aceto e Tartufo... lo sapevi che | Curiosità

Tensioni, stress, ritmi frenetici al lavoro e impegni di famiglia possono provocare, a volte, fastidiose emicranie: se non avete alcun farmaco a disposizione basterà semplicemente recuperare dell’aceto dall’armadietto della cucina! Questo condimento, oltre a insaporire le insalate, è infatti dotato anche di proprietà antinfiammatorie. Dunque un rimedio consiste nell'applicare sulla fronte una garza o un pannetto di cotone imbevuto nell’aceto oppure versare un paio di gocce in un pentolino di acqua bollente e inalarne i vapori.

Vi hanno regalato inaspettatamente un bel tartufo fresco? Siete davvero fortunati! Abbiate, quindi, l’accortezza di conservarlo in frigorifero, magari in un contenitore ermetico. Forse in pochi sanno che per calibrare la giusta umidità all’interno del vasetto ed evitare che il prezioso tubero si asciughi troppo oppure marcisca c’è un trucco semplicissimo: inserire nello stesso barattolo e sommergere il tartufo con del riso.

Altre News per: acetotartufosapevicuriosità