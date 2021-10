Destiny 2 - La Festa delle Anime Perdute torna gratis

La Festa delle Anime Perdute, una tradizione annuale che invita i guardiani a festeggiare la luce nell'oscurità, torna in Destiny 2. Condividi spiriti spaventosi, deliziosi dolcetti e le storie di chi è perduto ma non dimenticato. Questo evento da brividi è gratuito per tutti i giocatori e durerà da oggi al 2 novembre.



Settori infestati

Tre nuove storie sotto forma di settori infestati attendono gli impavidi (o gli scriteriati). Creature senza testa infestano i bui recessi della Luna, un guardiano è inseguito su Nessus e la spaventosa unione tra un exo e una mente vex crea qualcosa di nuovo e terrificante.



Ricompense per gli impavidi

Sblocca il nuovo fucile a impulsi leggendario Verde Giurassico per incutere timore nei tuoi nemici, viaggia su un astore esotico per esibire il tuo coraggio e ottieni le tante ricompense disponibili durante la Festa delle Anime Perdute. Eva offrirà anche l'emblema Tonfo nella notte ai guardiani che si aggireranno nei settori infestati.



#TEAMDINO

La community ha detto la sua quest'anno con #TeamDino, aggiudicandosi l'ultima parola su una delle decisioni più difficili di Bungie. Sono ora disponibili nell'emporio Everversum set di decori a tema dinosauri.



La Festa delle Anime Perdute non è l'unico evento in arrivo quest'anno! La stagione dei Perduti continua e all'orizzonte ci sono altri eventi di gioco gratuiti, i festeggiamenti per i 30 anni di Bungie, e molto altro.





Altre News per: destinyfestadelleanimeperdutetornagratis