No Green pass : Il governo interviene per impedire nuove violenze

Non ci sono limitazioni per chi vuole esprimere il proprio dissenso, ma le regole dovrebbero impedire che la situazione si aggravi. È la stretta dei cortei decisa da Palazzo Chigi, dopo che la manifestazione "No Green pass" a Roma è sfociata in scontri e violenze. "Bisogna dimostrare che lo Stato c'è - è la linea tracciata da Draghi- e interviene per contrastare i violenti, per schiacciare l'estremismo e le iniziative di chi cerca di generare tensione e instabilità".

Il via libera alle manifestazioni, secondo Il Corriere della Sera, deve arrivare dopo una rigorosa valutazione dei rischi, limitando al massimo le sfilate. Le autorizzazioni, quindi, possono essere rilasciate solo con reali garanzie di rispetto delle regole da parte degli organizzatori. Qualora si ritenga che non sussistano le condizioni per garantire la sicurezza, la manifestazione dovrebbe essere vietata, impedendo in ogni modo che chi ha presentato domanda possa comunque uscire in strada.

Anche la Cgil finisce nel mirino della rabbia dei cittadini di No Green pass a Roma. La sede del sindacato più antico del Paese è stata presa d'assalto da un gruppo di manifestanti che si sono staccati dal corteo non autorizzato e si sono diretti direttamente verso il palazzo di Corso Italia, guidati da rappresentanti di Forza Nuova. I manifestanti sono riusciti a forzare l'ingresso nell'edificio gridando “libertà, libertà”.

