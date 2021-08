Green Pass: le nuove disposizioni dal 6 agosto

Dal 6 agosto obbligatorio esibire il certificato sanitario per il Coronavirus, conosciuto come GreenPass, per mangiare all'interno di un ristorante, andare al cinema, al museo o praticare sport al chiuso. Un provvedimento controverso che entra in vigore il giorno dopo che il Governo ha deciso di estenderlo anche agli insegnanti.

Turisti e visitatori iniziano ad arrivare nei musei e nei siti archeologici italiani con il telefonino in mano e la nuova applicazione fornita dal Governo per leggere i certificati sanitari.

Possono accedere i maggiori di 12 anni con almeno una prima dose di vaccino contro il coronavirus, il certificato di essere già stati contagiati o un test antigenico effettuato nelle ultime 48 ore.

La stessa procedura deve essere eseguita dai gestori dei ristoranti alle persone che desiderano mangiare all'interno, oltre che nei cinema e in altri spazi culturali. La verifica viene effettuata tramite un'applicazione appositamente creata, "Verificationc19", che legge il codice QR e in caso di infrazioni verranno addebitate sia all'operatore che all'utente una sanzione compresa tra 400 e 1.000 euro e la chiusura dell'attività da 1 a 10 giorni se le violazioni sono riscontrate tre volte in tre giorni diversi.

Per il momento il governo del tecnocrate Mario Draghi, che sostiene la maggioranza delle forze politiche, ha deciso di non applicare l'obbligo agli alberghi per cercare di salvare la stagione estiva.

