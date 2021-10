Red Dead Online: il Club del grilletto facile 4 è ora disponibile

Oggi segna l’inizio del Club del grilletto facile 4, che offre l’opportunità di ottenere ricompense rare come il rustico abito Il Dunster e la finemente decorata variante Ibarra della formidabile Pistola Mauser. Scopri tutte le ricompense disponibili nel Club del grilletto facile 4 qui.

Se hai già acquistato le edizioni precedenti del Club del grilletto facile, sappi che acquistando la quarta sbloccherai gratis il Pass di Halloween 2, che uscirà più avanti nell’arco di questo mese.

OTTIENI IL 50% DI RDO E PE IN PIÙ IN MAPPE A ROTAZIONE DI CHIAMATA ALLE ARMI

La gente del posto è soverchiata nel numero e nelle armi dai banditi che assediano cittadine e ranch della prateria. In sostanza, gli abitanti di Blackwater e del ranch MacFarlane hanno bisogno del tuo aiuto.

Da oggi al 7 ottobre, Blackwater sarà l’unica città che avrà bisogno del tuo contributo in Chiamata alle armi, che ti frutterà il 50% di RDO$ e di PE in più. Inoltre, i residenti del ranch MacFarlane avranno bisogno di te dall’8 all’11 ottobre, in cambio delle stesse ricompense.

BONUS PER NATURALISTI

Harriet Davenport ha bisogno di campioni: segui e seda animali selvatici e vendi i loro campioni per guadagnare RDO$ e PE del Ruolo doppi fino all’11 ottobre.

Tutti i giocatori che accederanno a Red Dead Online questa settimana riceveranno 3 Esche per predatori e 3 Esche per erbivori effettuando l’accesso, e i Naturalisti di rango 5 o superiore saranno ricompensati con 5 Tonici mimetici e 200 Cartucce sedative Varmint. Consegna 3 campioni a Harriet e riceverai una ricompensa per 2.000 PE da Naturalista e un’offerta per il 40% di sconto su un articolo per Naturalisti Principianti o Promettenti.

Chi preferisce cacciare gli animali invece di sedarli incasserà un’offerta per il 40% di sconto su un articolo per Naturalisti Affermati o Provetti dopo aver cacciato e scuoiato un animale leggendario; infine, realizza un articolo nel negozio di Gus per ricevere un’offerta per il 30% di sconto sul prezzo del Fucile per elefanti e 50 munizioni Nitro Express.

Tutti i possessori del Club del grilletto facile 4 riceveranno una ricompensa per 5 Ferormoni di animale leggendario e un’offerta per 10 Lingotti d’Oro di sconto sul Set per campionatura. Riceverai le tue ricompense e offerte entro 72 ore dal tuo accesso.

BONUS NELLE VENDITE DI PESCE AI MACELLAI

I macellai hanno bisogno del tuo aiuto per soddisfare la voglia di prodotti ittici dei loro clienti: questa settimana, vendendo del pesce da qualsiasi macellaio riceverai il 50% di RDO$ in più.

ORA DISPONIBILI PER L’ACQUISTO





Chi si è perso il Pass Fuorilegge 3 può ora acquistare l’Intarsio in smalto rosso per la propria arma dagli armaioli; gli amanti della moda potranno comprare la tenuta preferita di Bill Williamson, l’abito Il Dedham, e il Cappello Burdall da Madame Nazar.

SCONTI

Questa settimana, chi non ha ancora intrapreso il Ruolo del Naturalista potrà approfittare di uno sconto da 5 Lingotti d’Oro sul costo del Set per campionatura parlando con Harriet Davenport e del 30% su alcuni articoli essenziali per i Naturalisti, come il fucile Varmint a canna rigata e i tonici di Harriet.

Gli armaioli, in più, offrono il 30% di sconto sull’Arco e sull’Arco migliorato: è un’ottima notizia per i migliori arcieri in circolazione. Se preferisci pescare, la Canna da pesca è scontata del 40% sul Catalogo, mentre tutte le esche sono a metà prezzo.

Passa dalle stalle per avere il 30% di sconto su tutti i cavalli Cob irlandesi per i prossimi sette giorni. Infine, i sarti di tutti gli Stati offrono il 40% di sconto su tutti gli stivali.

