YU-GI-OH! MASTER DUEL IN USCITA QUESTO INVERNO

La Solo Mode svelata al Tokyo Games Show 2021









KONAMI è felice di annunciare che Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sarà disponibile in download gratuito da questo inverno.

Come svelato nello speciale livestream al Tokyo Game Show 2021, l’atteso gioco di carte collezionabili avrà anche una modalità single-player.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL si annuncia come l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). In Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL i duellanti potranno sbloccare più di 10.000 carte abbracciando due decenni di storia del Duello. Colleziona carte, costruisci il tuo Deck e sfida Duellanti di tutto il mondo in scontri incredibili e coinvolgenti, presentati per la prima volta in una stupefacente grafica 4K (sui dispositivi compatibili).

sarà disponibile in tutto il mondo da questo inverno per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS e Android.

Altre News per: masterdueluscitaquestoinverno