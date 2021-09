Xiaomi 11T Caratteristiche e Prezzo del Nuovo Flagship

L'ultimo lancio di Xiaomi consiste in tre nuovi modelli, incluso lo Xiaomi 11T. La designazione "T" di solito indica una versione leggermente ridotta o di fascia media del telefono top di gamma della casa, ma questo a volte può significare che è possibile ottenere un prodotto che è quasi buono come il fiore all'occhiello dell'azienda per meno soldi.



Questo sembra essere il caso dello Xiaomi 11T. Sebbene ci siano alcuni cambiamenti notevoli rispetto al Mi 11 – inclusa la perdita del Mi nel nome su tutti i modelli – rimane è ancora un telefono impressionante, che lo rende un contendente da includere nella lista degli smartphone economici.

Come detto ciò che definisce gli smartphone della serie 11T è il fatto che hanno un prezzo leggermente inferiore rispetto all'originale Mi 11, in particolare se si guarda al lato display che è rappresentato da uno schermo a 1080p. Anche la qualità costruttiva è diversa e, infine, ha un diverso set di opzioni SoC a seconda che tu abbia il normale 11T o l'11T Pro di fascia alta.

Caratteristiche Principali Xiaomi 11T 5g

In breve lo Xiaomi 11T è dotato di un display touchscreen da 6,67 pollici con una risoluzione di 1080x2400 pixel e un rapporto di 20:9. Xiaomi 11T è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 1200 octa-core e viene fornito con 8 GB di RAM di base. Xiaomi 11T esegue Android 11 ed è alimentato da una batteria da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida proprietaria.

Display Xiaomi 11T





Il display manca dello schermo curvo del Mi 11, offrendo invece un display AMOLED piatto da 6,67 pollici. Questo ha una risoluzione FHD+ (2400x1080), che è significativamente inferiore a 3200x1440 sul Mi 11. A 800 nits standard, o 1000 nits peak, non è altrettanto luminoso. Il lato positivo è che ha ancora una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una sincronizzazione adattiva (anche se solo tra 60Hz e 120Hz).

Lo schermo offre anche una funzione sempre attiva che può visualizzare la data, l'ora, la durata della batteria e mostrare le icone di notifica. Questo è davvero utile in quanto evita di dover premere un pulsante per controllare l'ora o cosa ha causato l'ultimo suono o vibrazione.

Fotocamere Xiaomi 11T





Per quanto riguarda le foto, lo Xiaomi 11T sul retro racchiude una configurazione a tripla fotocamera con una principale da 108 megapixel con apertura f/1,75 e una dimensione dei pixel di 0,7 micron; una fotocamera da 8 megapixel con apertura f/2.2 e una fotocamera da 5 megapixel con apertura f/2.4. La configurazione della fotocamera posteriore comprende anche l'autofocus. Ha una singola fotocamera frontale per i selfie, con un sensore da 16 megapixel con apertura f/2,45.

Il design della fotocamera è ora in una forma più lunga, con i tre obiettivi impilati verticalmente, mentre i sensori e il flash LED si trovano a destra.



Le foto vengono fuori abbastanza belle, sebbene la natura grandangolare dell'obiettivo dia una certa distorsione, specialmente nella direzione verticale a distanza ravvicinata. Con un braccio completamente teso questo però non è un problema.



Sebbene anche le fotocamere posteriori abbiano subito un downgrade rispetto al Mi 11, le caratteristiche importanti ci sono ancora, ovvero la fotocamera principale da 108 MP e il telemacro 2x. La fotocamera principale da 108 MP utilizza una disposizione dei pixel 9 in 1 per creare un'immagine da 12 MP (3000 x 4000 pixel) per uso generale, ma selezionando la modalità 108 MP, manterrà l'intera immagine da 9000 x 12000 pixel. Questa può essere una funzione utile se è necessario ritagliare, ma nella maggior parte delle occasioni è meglio utilizzarla in modalità 12MP, anche perché l'immagine avrà un aspetto migliore, con meno aloni e compressione visibili.

L'obiettivo ultra grandangolare da 8 MP offre un pratico campo visivo di 120 gradi per i grandi paesaggi e scatti di gruppo.

La terza fotocamera è la stessa telemacro da 5 MP del Mi 11. Fornisce un ingrandimento 2x e mette a fuoco fino a 1,18 pollici (3 cm). I risultati sono impressionanti a questa distanza, permette di essere creativi, anche se c'è bisogno di molta luce, altrimenti le immagini possono diventare molto rumorose.

L'app della fotocamera offre un'ampia gamma di funzioni che aiuta a creare foto e video migliori. L'impostazione Pro consente di impostare manualmente tutto, dal bilanciamento del bianco alla messa a fuoco alla modalità notturna, il time lapse, il panorama e le funzioni video come VLOG, doppio video e una serie di effetti cinematografici, che includono lo zoom magico.



Da notare che alcune di queste opzioni devono essere scaricate prima dell'uso, ma offrono opzioni creative sia utili che divertenti. Non esiste un'opzione video 8K su Xiaomi 11T, ma girerà in 4K a 30 fps o 1080P a 60 fps. Inoltre, se scegli l'opzione al rallentatore, puoi eseguire fino a 960 fps in 720P.

Batteria Xiaomi 11T





Un bel miglioramento dello Xiaomi 11T è la batteria. Questa è un'unità da 5000 mAh (piuttosto che da 4600 mAh) quindi dura più a lungo. Con un uso regolare potrebbe durare fino a due giorni e, se si attivano alcune delle funzioni di risparmio batteria nel menu, ancora di più. A



Grazie al caricabatterie da 65 W incluso nella confezione, si ricarica anche più velocemente. Anche utilizzando un adattatore da viaggio per collegare la spina di tipo europeo in dotazione a una presa americana da 110 V, si passa da zero al 100% in meno di 35 minuti. Anche la grafica durante la ricarica sembra piuttosto interessante, con il flusso di elettricità mostrato proveniente dal punto di ricarica al valore percentuale di carica sul display.

Caratteristiche Tecniche Xiaomi 11T

Xiaomi 11T esegue MIUI 12.5 che è basato su Android 11 e contiene 128 GB di spazio di archiviazione integrato. Xiaomi 11T è un cellulare dual-SIM (GSM e GSM) che accetta schede Nano-SIM e Nano-SIM. Lo Xiaomi 11T misura 164,10 x 76,90 x 8,80 mm (altezza x larghezza x spessore) e pesa 203,00 grammi. È stato lanciato nei colori Celestial Blue, Meteorite Grey e Moonlight White.

Le opzioni di connettività su Xiaomi 11T includono Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/Sì, GPS, Bluetooth v5.20, NFC, infrarossi, USB Type-C, 3G e 4G (con supporto per Band 40 utilizzato da alcune reti LTE in India). I sensori del telefono includono accelerometro, sensore di luce ambientale, bussola/magnetometro, sensore di prossimità e sensore di impronte digitali.

Invece del processore Qualcomm Snapdragon 888, lo Xiaomi 11T utilizza un chip MediaTek 1200-Ultra. Offre un set di tre fotocamere sul retro, incluso un obiettivo principale da 108 MP, sebbene la fotocamera ultra-wide e quella anteriore siano a bassa risoluzione. Lo schermo è anche più piccolo e meno risoluto ma è comunque un AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Design Xiaomi 11T

La parte posteriore del telefono è molto familiare per chi ha già avuto uno smartphone Xiaomi. E' in vetro, mantiene il design curvo ed è disponibile in tre colori: Meteorite Grey, Moonlight White e Celestial Blue. Il rovescio della medaglia è che mostra facilmente impronte digitali. Inoltre tende a scivolare via da qualsiasi superficie che non sia completamente piana. La custodia in gomma trasparente in dotazione risolve il problema dello scorrimento e riduce al minimo la sporgenza della fotocamera.



Il pannello posteriore curvo aiuta a far sembrare lo Xiaomi 11T più piccolo di quello che è, la cosa da notare è che il telefono è un po' più largo 76,9 mm. Il peso è ragionevole a 203-204 g grazie alla batteria da 5000 mAh, ma il suo equilibrio lo rende abbastanza facile da usare con una mano. Questo è impressionante per un telefono con uno schermo così grande.





Prezzo Xiaomi 11T

Xiaomi 11T, insieme a Xiaomi 11T Pro e Xiaomi 11T Lite sono stati lanciati a settembre 2021. Puoi acquistarlo qui al prezzo di 449 euro per il modello da 8 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione e 499 euro per la versione da 256 GB.

Specifiche complete Xiaomi 11T

Performance

MediaTek Dimensity 1200-Ultra

- 6nm power-efficient manufacturing process

- CPU up to 3.0GHz

- UFS 3.1 storage

- 8GB+128GB, 8GB+256GB

Camera

108MP + 8MP + 5MP triple rear camera

108MP wide-angle camera

- f/1.75, 7P lens

- EIS, AF

- 2.1µm 9-in-1 Super Pixel

8MP ultra-wide angle camera

- 120o FOV, f/2.2

5MP telemacro camera

- f/2.4

- AF (3cm-7cm)

16MP front camera

- 1.0µm pixel size, 1.0µm f/2.45

Display & Design

120Hz 6.67” flat AMOLED DotDisplay

- Up to 480Hz touch sampling rate

- Aspect ratio: 20:9

- FHD+, 2400x1080

- Over 1 billion colors, TrueColor display

- Brightness: HBM 800 nits(typ), 1000 nits peak

brightness (typ)

- Contrast ratio: 5,000,000:1 (typ)

- AdaptiveSync: 60Hz/120Hz

- HDR10+

- Sunlight mode 3.0, Reading mode 3.0

360o ambient light sensor

Dimensions: 203g, 164.1mm x 76.9mm x 8.8mm

Corning Gorilla Glass VictusTM front

Colors: Meteorite Gray, Moonlight White

and Celestial Blue

Audio

Dedicated Dual speakers

Dolby Atmos

Connectivity

Type-C

Dual SIM, dual 5G standby**

Bluetooth 5.2

Supports NFC

Bands:

- 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/

n41/n66/n77/n78

- 4G: LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/

19/20/26/28/32/66

- LTE TDD: B38/40/41/42

- 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8/19

Wi-Fi 6

Charging

67W wired charging

5000mAh (typ)

In-box charger: 67W charger



Security

Arc side fingerprint sensor



