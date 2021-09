Xiaomi 11 Lite NE Prezzo e Caratteristiche

Con la carenza di chipset in tutto il mondo, non ci saremmo aspettati da Xiaomi questo enorme numero di smartphone di fascia media rilasciati negli ultimi mesi: Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 10 Pro e Xiaomi Poco F3 e ora gli Xiaomi 11T e Xiaomi 11 Lite NE di cui andremo a parlare.

Impressioni Xiaomi 11 Lite NE a prima vista



Di questo nuovo smartphone appena lanciato possiamo dire che tutto l'hardware dello smartphone è stato riportato dall'originale Xiaomi 11 Lite 5G, ad eccezione del chipset che è lo Snapdragon 778G anzichéSnapdragon 780G e diversi aspetti chiave che sono stati oggetto di modifiche. Le prestazioni sono ovviamente leggermente inferiori avendo un nuovo SoC meno potente, ma comunque capace e abbastanza recente.



Batteria: Un aspetto da valutare è la durata della batteria poiché entrambi i chip si basano su diversi processi di produzione e provengono da produttori diversi. Lo Snapdragon 778G si basa sull'N6 a 6 nm di TSMC mentre l'SD780G utilizza il nodo 5LPE a 5 nm di Samsung, anche se la discrepanza nella durata della batteria sarà probabilmente difficile da misurare. Il dispositivo da 160,53 x 75,73 x 6,81 mm ha una batteria da 4.250 mAh che può ricaricarsi fino a 33 W.







Aspetto e Colori: Un altro cambiamento degno di nota sono le nuove varianti di colore, sebbene non siano esattamente nuove. Il Truffle Black è lo stesso di prima, ma il Bubblegum Blue, il Peach Pink e lo Snowflake White sono presi in prestito dalla versione non 5G del Mi 11 Lite. Rivolgiamo la nostra attenzione alla parte anteriore del telefono. Il Lite NE ha ancora lo stesso schermo OLED FHD+, 90Hz del modello precedente. Ma ora viene fornito con il supporto Dolby Vision. Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE sembra quasi identico al Mi 11 Lite . Anche il corpo da 157 g (6,8 mm di spessore) ha quasi lo stesso peso della versione Lite 5G.

Fotocamere: Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE ha quattro fotocamere, con una selfie camera da 20 MP integrata da quelle posteriori da 64 MP, 8 MP e 5 MP.La fotocamera principale da 64 MP ha una dimensione del sensore di 1/1,97 pollici, pixel di 0,7 µm di larghezza, un'apertura f/1,79 e un obiettivo 6P. I sensori ultra grandangolari da 8 MP e telemacro da 5 MP hanno entrambi pixel larghi 1,12 µm, come riferimento.

Prezzo: Una cosa è certa, però, ed è la grande proposta di valore che il nuovo Xiaomi 11 Lite 5G NE ha da offrire visto il prezzo di vendita. Abbiamo tutte le ragioni per credere che l'11 Lite 5G NE sia un ottimo affare. Per non parlare di Xiaomi che ora offre l'opzione di memoria da 8 GB/128 GB alo prezzo di 369 euro per compensare lo Snapdragon 778G di livello inferiore, rendendo probabilmente il telefono ancora più desiderabile.



Il Chip dello Xiaomi 11 Lite NE 5G

Inoltre lo Xiaomi 11 Lite NE utilizza ancora i pixel RGB Delta senza alcuna modifica, quindi le carenze di Lite 5G sono presenti anche sul modello Lite NE. Se sei una persona che tiene particolarmente allo schermo, devi essere consapevole di questo particolare fattore.

Sebbene non ci siano cambiamenti nell'aspetto, il chip è stato cambiato da Snapdragon 780G a Snapdragon 778G. Nel benchmark Antutu, il telefono ottiene un punteggio di 499299, mentre in Geekbench 5 ottiene un punteggio single-core di 767 e un punteggio multicore di 2489.



Le Fotocamere Xiaomi 11 Lite NE 5G

La configurazione della fotocamera di Xiaomi 11 Lite 5G NE è la stessa del Mi 11 Lite 5G, con una fotocamera principale da 64 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo macro da 5 MP. Le prestazioni di questi tre obiettivi sono quasi identiche a quelle che viste sul Mi 11 Lite 5G.



Fotocamera principale

Le prestazioni sono nella media, principalmente perché l'HDR è debole e soggetto a sovraesposizione e sottoesposizione localizzate. Il problema delle linee frastagliate nello zoom 2x viste nel Mi 11 Lite 5G sono ancora presenti anche sul modello NE. Le prestazioni notturne sono le stesse della maggior parte dei telefoni di pari budget, con solo la fotocamera principale che offre prestazioni migliori e l'obiettivo ultra grandangolare che richiede l'attivazione della modalità notturna per una visione migliore.



Fotocamera macro

Anche il teleobiettivo macro è un nostro vecchio amico e, come sempre, è migliore della maggior parte degli obiettivi macro in circolazione. La sua messa a fuoco automatica e la capacità di mettere a fuoco gli oggetti a una distanza molto ravvicinata consentono di ottenere ottimi scatti. Nel complesso, la fotografia dello Xiaomi 11 Lite 5G NE è al livello medio per la sua fascia di prezzo, senza alcun miglioramento rispetto al Mi 11 Lite 5G.



I video della fotocamera principale supportano fino a 4K 30FPS e l'obiettivo ultra-wide supporta fino a 1080P 30FPS. La modalità 60 fps ha ancora la stabilizzazione dell'immagine per offrire buone riprese video, ma il rovescio della medaglia è ancora una gamma dinamica relativamente piccola.

Batteria Mi 11 Lite NE 5G







A differenza del Mi 11 Lite 5G, lo Xiaomi 11 Lite 5G NE viene fornito con un caricabatterie e un cavo nella confezione. La potenza di ricarica è ancora di 33 W, ma sembra che il controllo della temperatura sia diventato più stringente. Ci vogliono dieci minuti per caricare al 20%, mezz'ora per caricare al 51% e 71 minuti per una carica completa. La batteria è ancora da 4250 mAh.



Anche se una batteria oltre i 4000 mAh è notevole, è ancora un po' deludente che NE non sia stato aggiornato a una batteria da 4500 mAh. La differenza tra Xiaomi 11 Lite 5G NE e Mi 11 Lite 5G è in realtà solo nel reparto chip, tutto il resto è sostanzialmente lo stesso. C'è davvero solo una ragione per scegliere Xiaomi 11 Lite 5G NE: è il telefono 5G più leggero che puoi acquistare al momento e con una batteria più grande di 4000mAh.

Questo da solo lo rende abbastanza attraente. Puoi acquistare lo Xiaomi 11 Lite 5G NE qui a partire da 349$.

