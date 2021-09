Tales of Arise a quota 1 milione di copie vendute

Il franchise raggiunge i 25 milioni

A pochi giorni dall’uscita,Tales of Arise, ha già passato quota 1 milione di copie vendute nel mondo, rendendolo il titolo del franchise che ha raggiunto più velocemente questa cifra.

Grazie a questa pietra miliare, la serieTales of ha raggiunto i 25 milioni di copie.

“Siamo davvero onorati e orgogliosi di vedere come i fan hanno accolto Tales of Arise”, ha dichiarato Yusuke Tomizawa, Producer di Tales of Arise, BANDAI NAMCO Entertainment Inc. “Il nostro obiettivo con questo titolo era di aprire il franchise a quanti più giocatori possibile, mantenendo al tempo stesso il DNA e l’unicità di Tales of che hanno permesso al franchise di essere al centro dell’attenzione per oltre 25 anni. Vorremmo ringraziare tutti i giocatori per il loro supporto”.

Il gioco è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Per chi volesse provare il gioco, la demo è ancora disponibile.







