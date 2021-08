Tales of Arise: disponibile la demo

La demo diTales of Arise permette ai giocatori di mettere le mani sul gioco e scoprire i suoi personaggi e il gameplay pieno d’azione ed è disponibile da oggi 18 agosto per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

I giocatori potranno scegliere il personaggio preferito, esplorare una parte di Elde Menancia, una delle regioni mozzafiato del gioco, e iniziare a scoprire tutto quello che il gioco ha da offrire.

Inoltre potranno anche testare lo spettacolare sistema di combattimento, l’esplorazione, il cucinare e il nuovo sistema di skit.

Chi giocherà la demo potrà riscattare il Vacation Hootle come bonus nel gioco (una volta che questo sarà disponibile).





