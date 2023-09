TALES OF ARISE – BEYOND THE DAWN IN ARRIVO QUESTO NOVEMBRE

A volte una storia finisce, ma non è del tutto completa. Oltre un anno è passato dalla conclusione diTALES OF ARISE, ma c’è molto che non è ancora stato raccontato. Fai il tuo ingresso inTALES OF ARISE – BEYOND THE DAWN, la prossima espansione del JRPG di Bandai Namco Europe. Con oltre 20 ore di contenuti, la nuova espansione aggiunge nuove missioni, dungeon, boss e un’epica nuova storia, il tutto all’interno di un mondo fantasy meraviglioso e in evoluzione.

TALES OF ARISE – BEYOND THE DAWN

sarà disponibile dal 9 novembre per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via STEAM.

Per il trailer italiano:

inizia un anno dopo la conclusione diTALES OF ARISE. Alphen e il resto dei Sei sono in una posizione difficile: riveriti come gli eroi liberatori di Dahna o insultati come i distruttori dei diritti dei Renani. Accidentalmente incontrano l’enigmatica Nazamil, una potente giovane ragazza, figlia di un Lord di Rena e di una schiava di Dahna. I Sei si offrono di proteggere Nazamil, ma molte cose accadranno man mano che i giocatori progrediranno e si legheranno con i loro compagni nell’affrontare un mondo diviso dopo la fusione di Rena e Dahna. In questa espansione, i giocatori sperimenteranno nuove entusiasmanti sfide e vedranno un mondo che è allo stesso tempo familiare ma cambiato.





