KONAMI celebra i 35 anni di Castlevania con il lancio della NFT Collection

Konami annuncia l’imminente lancio della KONAMI MEMORIAL NFT collection, con 14 artwork esclusivi dalla serie Castlevania, per celebrare il trentacinquesimo anniversario dell’iconico brand.

Gli artwork includono scene di gioco, background music (BGM) e nuove immagini appositamente create che ripercorrono la storia della serie. L'intera collezione sarà messa all'asta in tutto il mondo sul popolare marketplace OpenSea dal 12 gennaio alle 23:00. I dettagli di tutte le 14 opere e dell'asta saranno pubblicati presto sul sito ufficiale.





KONAMI MEMORIAL NFT è una nuova iniziativa nata per condividere alcuni dei contenuti più amati dai fan di tutto il mondo. Essendo il primo progetto dell'azienda in questo settore, con NFTs e tecnologia blockchain agli albori, KONAMI continuerà a esplorare nuovi sviluppi e ad ascoltare il feedback dei giocatori dopo questa prima collezione.

Per omaggiare 35 anni di frustate e cacce ai vampiri, KONAMI ha recentemente pubblicato Castlevania Advance Collection per PC e console, con tre classici titoli per Game Boy Advance, e Castlevania: Grimoire of Souls per Apple Arcade, un profondo e adreanlinico tuffo nelle storie del passato.

Guardando al futuro della serie Castlevania, KONAMI continuerà a supportare i prodotti attualmente disponibili, valutando anche nuove opportunità per titoli che soddisfino e superino le aspettative dei giocatori.







Selezione di Artwork KONAMI MEMORIAL NFT:













Castlevania – Dracula’s Castle Pixel Art

Pixel art originale, appositamente creata per questa collezione. L'opera è basata sulla mappa del Castello di Dracula che appare nel gioco originale Castlevania, con l’aggiunta degli stage e le creature che li popolano.













Castlevania – Vampire Killer

L'iconico brano musicale del livello di apertura (Block 1) dell’originale Castlevania, presentato in formato video con numerose scene di gioco.

















Un video highlight realizzato con filmati in-game, che si concentra sulle scene più memorabili e amate dai fan di Castlevania. Il filmato condensa i successi del leggendario cacciatore di vampiri, Simon Belmont, e il suo attacco al Castello di Dracula in 3 minuti e 34 secondi.

