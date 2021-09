Destiny 2 - Arma esotica Scettro di Ager trailer

Il primo fucile laser esotico da stasi di Destiny 2, Scettro di Ager, è ora disponibile nella Stagione dei Perduti. Un'arma con un immenso potere, che Mara Sov ha messo al sicuro da suo fratello Uldren. I guardiani dovranno superare i sistemi di sicurezza degli insonni e recuperare l'arma esotica prima che finisca nelle mani sbagliate.

I colpi di grazia di Scettro di Ager creano un'esplosione che rallenta i nemici nelle vicinanze. Il catalizzatore potenzia il raggio dell'arma esotica per rallentare e congelare i bersagli.

LA RICOMPENSA DEI CORAGGIOSI



I guardiani che completano la serie di imprese per il fucile laser esotico Scettro di Ager e ottengono il relativo trionfo, sbloccheranno l'acquisto della cuffia Scettro di Ager tramite il programma Ricompense di Bungie. La cuffia può essere prenotata soltanto nel Bungie Store.







Ma ci saranno altre sorprese prima della fine dell'anno, oltre al proseguimento della Stagione dei Perduti, come gli eventi gratuiti in gioco, le celebrazioni per il 30° compleanno di Bungie e altro ancora.

Altre News per: destinyarmaesoticascettroagertrailer