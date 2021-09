Domani esce Il nuovo aggiornamento software di PS5

Siamo lieti di annunciare che, a partire da domani, 15 settembre, sarà disponibile il secondo importante aggiornamento del software di sistema di PS5.





L'update include:

Miglioramenti dell'esperienza utente di PS5 al Centro di controllo, alla Game Base e altro;

Nuove personalizzazioni dell'esperienza di gioco e social;

Supporto audio 3D per altoparlanti TV integrati;

Espansione di archiviazione SSD M.2.





Inoltre, siamo felici di annunciare due nuove funzionalità dell'app mobile: con l'app PS Remote Play, i giocatori possono riprodurre in streaming e giocare da remoto titoli per PS4 e PS5, passare da un gioco all'altro e navigare tra i menu della proprie console su qualsiasi dispositivo compatibile connesso alla rete; a partire da giovedì 23 settembre verrà reso disponibile in tutto il mondo un aggiornamento di PS App che consentirà agli utenti di visualizzare le trasmissioni dei loro amici in Condividi schermo.

