PS5: importante aggiornamento software arriva domani

Questo aggiornamento di PS5 ti consente di salvare i giochi per PS5 su una memoria di archiviazione estesa USB, condividere l'azione di gioco tra console PS5 e PS4 e altro ancora...

Espansione e gestione della memoria di archiviazione di PS5

Salva i giochi per PS5 su unità USB esterne compatibili.* Grazie a questa funzionalità ora puoi trasferire i giochi per PS5 dalla memoria di archiviazione interna della console alla memoria di archiviazione estesa USB. È il modo perfetto per estendere la capacità di archiviazione della tua console PS5 e, quando sei pronto per giocare, puoi copiare nuovamente i tuoi giochi per PS5 nella memoria di archiviazione interna della console. È più veloce reinstallare i giochi per PS5 dalla memoria di archiviazione estesa USB che scaricarli nuovamente o copiarli da un disco.

Grazie a questa funzionalità ora puoi trasferire i giochi per PS5 dalla memoria di archiviazione interna della console alla memoria di archiviazione estesa USB. È il modo perfetto per estendere la capacità di archiviazione della tua console PS5 e, quando sei pronto per giocare, puoi copiare nuovamente i tuoi giochi per PS5 nella memoria di archiviazione interna della console. È più veloce reinstallare i giochi per PS5 dalla memoria di archiviazione estesa USB che scaricarli nuovamente o copiarli da un disco. Poiché l’unità SSD di PS5 consente il caricamento ultra rapido dei giochi, i titoli per PS5 non possono essere giocati direttamente dalla memoria di archiviazione estesa USB. I giochi PS5 non possono essere scaricati direttamente sulla memoria di archiviazione estesa USB. Tuttavia, i giochi trasferiti o copiati nuovamente nella memoria di archiviazione interna verranno automaticamente aggiornati, quando applicabile. Inoltre, puoi scegliere le modalità di gioco che desideri installare (ad esempio, campagna o multigiocatore) per i titoli selezionati che supportano l’opzione.

Per suggerimenti sull’utilizzo della memoria di archiviazione estesa USB su PS5, inclusi i requisiti dei dispositivi di archiviazione, visita il sito Web: https://www.playstation.com/it-it/support/hardware/ps5-extended-storage/.

Come precedentemente annunciato, in futuro la console PS5 supporterà l’espansione della memoria di archiviazione tramite unità M.2. Stiamo attualmente lavorando a questa funzionalità e pubblicheremo eventuali aggiornamenti sul Blog.

Nuove funzionalità social per console PS4 e PS5

Share Play cross-gen. I giocatori PS4 e PS5 possono ora utilizzare Share Play mentre chattano nei party. Ciò significa che gli utenti della console PS5 possono consentire ai loro amici su console PS4 di visualizzare la loro schermata di gioco o persino provare i giochi per PS5 tramite Share Play e viceversa. Le opzioni includono la possibilità di condividere lo schermo con un amico e cedere virtualmente il tuo controller, o uno secondario, a un amico e giocare insieme a giochi cooperativi.

I giocatori PS4 e PS5 possono ora utilizzare Share Play mentre chattano nei party. Ciò significa che gli utenti della console PS5 possono consentire ai loro amici su console PS4 di visualizzare la loro schermata di gioco o persino provare i giochi per PS5 tramite Share Play e viceversa. Le opzioni includono la possibilità di condividere lo schermo con un amico e cedere virtualmente il tuo controller, o uno secondario, a un amico e giocare insieme a giochi cooperativi. Richiedi di partecipare alle sessioni di gioco. Una selezione delle sessioni di gioco dei tuoi amici ora verranno visualizzate su entrambe le console PS4 e PS5, così potrati giocare di più insieme agli amici. Inoltre, puoi utilizzare questa funzionalità come scelta rapida per inviare un invito a giocare, riducendo il tempo necessario per iniziare a giocare con gli amici. Tramite il menu Impostazioni privacy, puoi modificare chi può interagire con te in party, giochi e messaggi.

Opzioni di personalizzazione e controllo ottimizzate per console PS5

Base di gioco migliorata. Il menu Base di gioco è stato migliorato per consentire un accesso più rapido a contenuti e funzionalità importanti. Ora puoi passare facilmente dai Party agli Amici e iniziare a chattare con i tuoi party esistenti o visualizzare le singole attività dei tuoi amici online. Inoltre, puoi attivare o disattivare le notifiche per ognuno dei party a cui partecipi.

Il menu Base di gioco è stato migliorato per consentire un accesso più rapido a contenuti e funzionalità importanti. Ora puoi passare facilmente dai Party agli Amici e iniziare a chattare con i tuoi party esistenti o visualizzare le singole attività dei tuoi amici online. Inoltre, puoi attivare o disattivare le notifiche per ognuno dei party a cui partecipi. Disattiva la chat di gioco o regola il volume dei giocatori. Ora puoi disattivare rapidamente la chat di gioco, in modo da spegnere l’audio del tuo microfono e della voce degli altri giocatori. Inoltre, puoi regolare facilmente il volume della chat vocale individuale degli altri giocatori nella stessa chat, così non dovrai chiedere ogni volta ai tuoi amici di abbassare o alzare il volume del microfono.

Pre-download degli aggiornamenti di gioco. Quando attivati dagli sviluppatori, gli aggiornamenti dei giochi verranno pre-scaricati sulla tua console se l’impostazione “aggiornamenti automatici” è attiva e la console è accesa o in modalità di riposo. In questo modo potrai iniziare a giocare all’ultima versione di un titolo subito dopo la pubblicazione dell’aggiornamento.

Personalizza la raccolta di giochi. Grazie alla possibilità di effettuare ricerche nella tua raccolta o nascondere i giochi, ora è più facile trovare i contenuti e personalizzare la visualizzazione della tua raccolta di giochi.

Zoom dello schermo. È ora possibile regolare l’ingrandimento dello schermo in base alle tue preferenze dal menu Impostazioni.

È ora possibile regolare l’ingrandimento dello schermo in base alle tue preferenze dal menu Impostazioni. Nuove impostazioni e schermata delle statistiche dei trofei. Ora puoi personalizzare il livello trofei per l’acquisizione automatica di un’istantanea della schermata o di un clip video, così puoi scegliere di acquisire e salvare solo le immagini o i video dei momenti in cui conquisti trofei di grado superiore, come Oro o Platino. Stiamo inoltre introducendo una nuova schermata delle statistiche dei trofei per i giocatori, in cui potrai visualizzare a colpo d’occhio il riepilogo del tuo livello trofei e del tuo stato.

Nuove funzionalità per PlayStation App

Stiamo inoltre introducendo una miriade di nuove funzionalità per PlayStation App per semplificare al massimo la connessione da remoto alla tua console. Di recente abbiamo introdotto la possibilità di salvare i prodotti in una lista dei desideri, ricevere notifiche quando i tuoi amici sono online e modificare lo stato online della tua console. Nelle prossime settimane saranno disponibili ulteriori novità, tra cui la possibilità di partecipare a una sessione multigiocatore su PS5 dall’app, gestire la memoria di archiviazione della console PS5, confrontare le raccolte di trofei con gli amici e ordinare e filtrare i prodotti mostrati nel PlayStation Store. Puoi scaricare gratuitamente PlayStation App da Google Play e dall’ App Store.

Questo non è che un assaggio dei numerosi aggiornamenti e miglioramenti che abbiamo apportato su PS5, PS4 e PS App. Scoprili tutti e condividi con noi la tua opinione!

*Per i requisiti di compatibilità dell’unità USB esterna, visita: https://www.playstation.com/it-it/support/hardware/ps5-extended-storage/





Fonte: Playstation blog

Altre News per: importanteaggiornamentosoftwarearrivadomani