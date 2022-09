Nuovo aggiornamento di sistema per PS5 è disponibile

Tutti i giocatori di PS5 possono ora usufruire del supporto 1440p, degli elenchi di giochi e delle nuove funzionalità social





Grazie al supporto e ai feedback dei partecipanti alla beta di PS5, da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento del software di sistema per i giocatori di PS5 di tutto il mondo. L’aggiornamento include alcune delle funzionalità più richieste, come l’uscita video HDMI a 1440p e gli elenchi di giochi, oltre alle funzionalità social come la possibilità di richiedere una sessione di Condividi schermo a un membro del party, visualizzare facilmente i profili dei nuovi amici e ricevere una notifica per partecipare più rapidamente al gioco di un amico dalla chat del party.

Inoltre, ora puoi confrontare l’audio 3D e l’audio stereo sullo stesso schermo e accedere più facilmente alle Attività in corso dagli hub dei giochi. Dai un’occhiata al post del blog sulla beta per tutti i dettagli su queste funzionalità e continua a leggere per scoprire di più sugli aggiornamenti nuovi e in arrivo per PS5 e PS App.

Nuove funzionalità di PS App

Oltre a questi aggiornamenti che riguardano la console PS5, nel corso di questo mese implementeremo gradualmente nuove funzionalità per PS App in tutto il mondo, su iOS e Android:

Avviare una sessione di PS Remote Play tramite PS App

Gli utenti di PS App potranno avviare una sessione di PS Remote Play direttamente da PS App su dispositivi iOS e Android. Per iniziare, assicurati che PS App sia collegata alla console PS5 e che questa sia in Modalità di riposo. Quindi, seleziona l’icona “Gioca utilizzando PS Remote Play” in un hub di gioco di PS App. L’app PS Remote Play avvierà automaticamente il gioco. Per utilizzare questa funzionalità, assicurati che PS App e l’app PS Remote Play siano entrambe installate sul tuo dispositivo mobile o tablet.

Avviare Condividi schermo

Così come per la funzione di PS5, gli utenti di PS App potranno richiedere a un altro membro del party che gioca su PS5 di avviare una sessione Condividi schermo e quindi guardare il gameplay del proprio amico dall’app. In questo modo potrai restare connesso ai tuoi amici ancora più facilmente, ovunque tu vada.





Grazie a tutti i nostri fan per continuare a condividere suggerimenti e idee. Ascoltiamo costantemente i feedback e ci impegniamo a migliorare l’esperienza di gioco e social a ogni aggiornamento. Ti aspettiamo online!

Fonte: blog.playstation.com



