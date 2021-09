Aumento Bollette del 40% : Circa 250 euro, il governo salva le famiglie

Elettricità e gas costeranno di più. Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, prefigura l'della bolletta energetica per aziende e famiglie. “Il conto potrebbe aumentare dal 31 al 42% nel prossimo trimestre. Ciò incide sulla competitività industriale a livello internazionale e anche sui gruppi più vulnerabili. Queste cose vanno dette, abbiamo il dovere di affrontarle”, spiega. Il balzo del costo dell'energia è anche una delle dinamiche innescate dalla ripresa dei consumi e delle attività produttive, in coincidenza con la fase di ripartenza.

Un primo forte incremento si è registrato già all'inizio dell'estate, quando l'aggiornamento trimestrale dell'Autorità per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (Arera) ha rappresentato rispettivamente un Aumento del 9,9% dei prezzi del gas elettrico. E il 15,3%. Rimbalzo record destinato, tra l'altro, a incidere sull'andamento dell'inflazione nel breve periodo.

Un contesto in cui il ministro Cingolani ricorda che l'Aumento del costo dell'energia risente sia degli aumenti "del prezzo del gas a livello internazionale, sia dell'Aumento del prezzo della CO2 prodotta". La ripresa delle attività produttive e l'accelerazione della domanda dal lato dei consumi, come detto, hanno contribuito al fatto che i prezzi del gas nel mercato internazionale tornino ai massimi storici.

Intanto anche il costo del petrolio oscilla intorno ai 70 dollari al barile, dopo un lungo periodo sotto i 35 dollari nel corso del 2020. Tutti fattori di vecchia data hanno portato la stessa Arera a denunciare lo scenario avverso al governo, tanto che a giugno è intervenuto l'esecutivo, prevedendo la costituzione di un fondo di 1.200 milioni di euro, con l'obiettivo di mitigare gli effetti che gli aumenti record avrebbero generato.

A luglio l'Aumento è stato quindi stimato in una maggiore spesa per famiglia tipo di circa 50 euro l'anno, mentre senza l'intervento l'Aumento sarebbe stato di 280 euro. Un valore non lontano dai 247 euro di Aumento annuo calcolato senza l'intervento del governo.

