Decreto Bollette, 90 euro alle famiglie e misure sul gas per le imprese
Arriva in Consiglio dei ministri il decreto Bollette: 12 articoli per alleggerire i costi di famiglie e imprese. Previsto un contributo da 90 euro per chi riceve il bonus sociale e interventi su gas, rinnovabili, interconnessioni e centri dati.
Un contributo una tantum da 90 euro per le famiglie che già percepiscono il bonus sociale e un pacchetto di interventi per ridurre il peso delle bollette su imprese e cittadini. È questo l’impianto della bozza del nuovo decreto Bollette, composto da 12 articoli e atteso la prossima settimana in Consiglio dei ministri.
La misura destinata ai nuclei beneficiari del bonus sociale vale complessivamente 315 milioni di euro. L’obiettivo è offrire un sostegno immediato contro il caro energia, con un accredito diretto pensato per alleggerire le spese domestiche legate a luce e gas.
Per le aziende sono previste misure urgenti per contenere il prezzo del gas e rafforzare la competitività. Il testo interviene anche sul fronte della decarbonizzazione, con strumenti che puntano a rendere il sistema produttivo meno dipendente dalle fonti fossili.
Spazio poi al rafforzamento delle infrastrutture energetiche. La bozza prevede il potenziamento delle interconnessioni con l’estero e interventi per favorire una maggiore integrazione dei mercati all’ingrosso del gas, così da rendere più efficiente l’approvvigionamento.
Tra i capitoli inseriti nel decreto figurano anche norme per facilitare la connessione alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e per ridurre gli oneri generali di sistema legati alle bioenergie.
Infine, il provvedimento contiene disposizioni per autorizzare e realizzare nuovi centri dati, con l’obiettivo di accompagnare la crescita della domanda digitale garantendo al tempo stesso regole più snelle per gli investimenti.