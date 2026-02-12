Decreto Bollette, 90 euro alle famiglie e misure sul gas per le imprese

Home / Social News / Decreto Bollette, 90 euro alle famiglie e misure sul gas per le imprese

Arriva in Consiglio dei ministri il decreto Bollette: 12 articoli per alleggerire i costi di famiglie e imprese. Previsto un contributo da 90 euro per chi riceve il bonus sociale e interventi su gas, rinnovabili, interconnessioni e centri dati.