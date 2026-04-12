Francesca Fialdini ricorda Giacomo Bongiorni ucciso a Massa e accusa la mancanza di educazione tra i giovani

Francesca Fialdini ricorda Giacomo Bongiorni, ucciso a Massa durante un’aggressione da parte di giovani, e denuncia la mancanza di educazione emotiva e di alternative per i ragazzi, dopo la tragedia avvenuta nel centro cittadino.

La morte di Giacomo Bongiorni, aggredito nella notte nel centro di Massa, ha scosso profondamente la comunità locale. A intervenire è anche la conduttrice Rai Francesca Fialdini, originaria della città, che ha raccontato il legame personale con la vittima, suo ex compagno di classe e amico d’infanzia.

Fialdini ha descritto Bongiorni come un uomo sorridente, oggi padre, che si è trovato coinvolto in un episodio di violenza definito fuori controllo. L’aggressione, secondo quanto emerso, sarebbe stata compiuta da un gruppo di ragazzi, un elemento che rende la vicenda ancora più dolorosa per chi lo conosceva.

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Nel suo intervento, la conduttrice ha puntato l’attenzione sul ruolo degli adulti, interrogandosi su dove siano i genitori dei giovani coinvolti e su quale responsabilità abbiano le istituzioni. Ha criticato l’assenza di percorsi efficaci legati all’educazione emotiva nelle scuole e la mancanza di proposte concrete per offrire ai ragazzi occasioni di crescita e socializzazione.

Il pensiero di Fialdini si è rivolto anche al figlio della vittima, presente durante l’aggressione, e alla famiglia colpita dalla perdita. Ha invitato la città a stringersi attorno ai familiari, evitando reazioni dettate dalla vendetta e cercando invece una risposta collettiva capace di incidere sulle coscienze.

La tragedia, secondo la conduttrice, lascia una ferita profonda nella comunità di Massa, chiamata ora a confrontarsi con quanto accaduto e a interrogarsi sulle responsabilità diffuse che hanno portato a un esito così drammatico.