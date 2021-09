Just Dance 2021 stagione 4, The Traveler

Entrate in Just Dance Matrix per scoprire luoghi straordinari e ricchi di melodie!

Ubisoft annuncia un nuovo aggiornamento dei contenuti di Just Dance 2021, l’ultima episodio della serie di videogiochi musicali numero 1 di tutti i tempi, per festeggiare la nuova stagione. Questo aggiornamento offre, ai possessori di Just Dance 2021, canzoni premium esclusive, accessibili solo per un periodo di tempo limitato e contest online oltre alle canzoni disponibili tramite Just Dance Unlimited, il servizio streaming di dance-on-demand. Per celebrare la stagione finale di Just Dance 2021, i giocatori di Just Dance Unlimited avranno la possibilità di provare, prima di chiunque altro, alcune delle nuove canzoni di Just Dance 2022 in Just Dance 2021 Stagione 4!

La quarta stagione, The Traveler, avrà come protagonista un misterioso guardiano incappucciato che ha la chiave per viaggiare attraverso tutti gli universi di Just Dance passando per portali magici. Sei invitato a seguire il guardiano, iniziando un fantastico viaggio attraverso luoghi straordinari e ricchi di melodie. Da spazi vivaci a mondi criptici, l’intera galassia Just Dance sta chiamando a sé i giocatori. The Traveler offrirà, all’interno di Just Dance 2021, una Parte 1 e una Parte 2.

La Parte 1 sarà disponibile dal 9 al 23 settembre e include l’uscita di un nuovo brano esclusivo di Just Dance 2022, “Rock Your Body” di Justin Timberlake, disponibile per due settimane su Just Dance Unlimited.

Questo evento porterà anche una nuova playlist e canzoni tratte dai precedenti capitoli di Just Dance 2021, disponibili fino alla fine della Parte 1, tra cui “Old Town Road (Remix)” di Lil Nas X Ft. Billy Ray Cyrus e “Lights” di Ellie Goulding. Entrambe le canzoni saranno disponibili per due settimane per tutti i giocatori di Just Dance 2021. Infine, l’iconico brano “Jump” degli Studio Allstars uscirà su Just Dance Unlimited e sarà disponibile con un abbonamento a Just Dance Unlimited o un periodo di prova attivo.

La Parte 2 sarà disponibile dal 7 al 28 ottobre. Mentre questa stagione travalica tutte le barriere, sarai in grado di scoprire un’altra canzone di Just Dance 2022 su Just Dance Unlimited. Questa canzone sarà disponibile per una settimana, preparati a raggiungere una nuova galassia!

La seconda parte introdurrà una nuova playlist, 2 canzoni esclusive e 3 successi dal precedente capitolo, accessibili tramite Just Dance 2021 con un abbonamento Just Dance Unlimited o un periodo di prova attivo. Tra le nuove uscite, potrai festeggiare il ritorno di tre brani amati dai fan:

• “Kiss You” dei One Direction, disponibile dal 7 ottobre.

• “On The Floor” di Jennifer Lopez Ft. Pitbull, disponibile dal 14 ottobre.

• “When I Grow Up” delle The Pussycat Dolls, disponibile dal 21 ottobre

Con il lancio di The Traveler, saranno, inoltre, disponibili happy hour e tornei in Just Dance 2021 World Dance Floor, la modalità online di Just Dance.

Questi eventi sono disponibili per tutti i proprietari di Just Dance 2021 su Nintendo Switch™, Xbox One family compresi Xbox One X e Xbox Series S|X, PlayStation®4 Pro, PlayStation®4, PlayStation®5, e Google Stadia.





