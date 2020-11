JUST DANCE 2021 CON LUNA PER CELEBRARE I NONNI

Con un brano inedito e un video clip divertente, l’astro nascente del rap italiano e Ubisoft si fanno portavoce di un messaggio che inneggia al divertimento in compagnia dei nonni, sognando il giorno in cui ci si potrà riabbracciare.

Se sommiamo le parole “videogame” e “ballo” il risultato è senza dubbio Just Dance. È l’unico videogioco che fa ballare proprio tutti, il più popolare di sempre, un fenomeno mondiale con oltre 135 milioni di giocatori in tutto il mondo e più di 70 milioni di copie vendute. Spensieratezza, leggerezza e puro divertimento in famiglia o con gli amici sono i segreti del suo successo, la formula magica che coinvolge adulti e bambini. Per celebrare lo spirito e l’anima del fortunato franchise musicale firmato Ubisoft, Luna Melis, giovane promessa del rap italiano, ha deciso di dedicare la canzone “Nonna”, con tanto di video, a tutti i nonni d’Italia: un modo per far sentire loro il calore familiare anche in questo periodo particolare, con la speranza di poterli riabbracciare davvero presto.





In un mondo che impone a tutti prudenza e distanziamento, la musica e la voglia lasciarsi prendere dal ritmo rimangono tra i pochi momenti di libertà senza pensieri e grazie a Just Dance 2021 basta accendere la console per lasciarsi trascinare dal ritmo delle ultime hit. Divertirsi, passare momenti di spensieratezza e, perché no, farsi trascinare in balli e festeggiamenti sfrenati, sono elementi tipici del periodo natalizio trascorso in famiglia. Proprio per l’avvicinarsi del Natale, la ricorrenza più sentita da nonni e nipoti, Luna e Ubisoft hanno deciso di celebrare questo momento speciale invitando tutti, grandi e piccini, a godersi attimi di gioia, sognando il giorno in cui potersi riabbracciare e abbandonarsi al divertimento e al senso di libertà che solo Just Dance è in grado di dare.



Si dice che dalle nonne c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare, quindi perché non prendere spunto da loro e creare nuove coreografie? È ciò che ha fatto Luna, che ha creato il ballo ufficiale di “Nonna”, disponibile sul canale ufficiale TikTok di Just Dance .Impossibile non farsi catturare dal ritmo e ballarla fino allo sfinimento. Il video ufficiale della canzone è disponibile su Youtube sul canale ufficiale di Ubisoft Italia.