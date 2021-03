SCEGLI LA TUA CREW CON LA STAGIONE 2 DI JUST DANCE 2021, VERSUS

Ubisoft annuncia un nuovo aggiornamento per Just Dance 2021, per festeggiare la nuova Stagione dell’ultimo capitolo della serie di Videogiochi sulla musica 1 di tutti i tempi. Questo aggiornamento offre ai possessori di Just Dance 2021 nuovi contenuti gratuiti che includono brani premium disponibili per un periodo limitato e canzoni iconiche ed esclusive, accessibili solo con Just Dance Unlimited, il servizio streaming on demand.

La Seconda stagione, Versus, evidenzia due differenti dimensioni artistiche ispirate da estetiche contrapposte ma complementari. Tutti i giocatori saranno invitati a esprimere le loro personalità scegliendo le proprie crew: andranno verso il lato energico e vivace o sceglieranno il mistero e l’audacia? Stili diversi ma con uno biettivo comune: ballare come non mai al ritmo dei tamburi! Versus comprenderà una Parte 1 e una Parte 2 all’interno di Just Dance 2021.

La Parte 1 sarà disponibile dall’11 al 25 marzo, e porterà una nuova playlist e due brani iconici di Just Dance 2021, che saranno disponibili fino alla fine della Parte 1, “Bubble Pop!” di HyunA e il “Finesse (Remix)” di BrunoMars con Cardi B. L’evento comprenderà anche l’uscita di“Best Song Ever” dei OneDirection, per Just Dance Unlimited il 18marzo. Tutti i brani saranno accessibili con un’iscrizione attiva di Just Dance Unlimited o un periodo di prova valido.

La Parte 2 sarà disponibile dal 15 aprile al 6 maggio, con una nuova playlist che conterrà 3 nuove canzoni esclusive e 3 hit dal precedente capitolo, disponibili su Just Dance 2021 con una iscrizione valida a Just Dance Unlimited o un periodo di prova valido. Tra le nuove uscite, i giocatori potranno festeggiare il ritorno di 3 tra i brani di maggior successo:

• “Problem” di Ariana Grande con Iggy Azalea e Big Sean, disponibile il 15 aprile

• “Black Widow” di Iggy Azalea con Rita Ora, disponibile il 22 aprile

• “Pump It” dei The Black Eyed Peas, disponibile il 29 aprile

Insieme all’uscita di Versus, saranno disponibili happy hour e tornei per Just Dance 2021 World Dance Floor, lamodalità online di Just Dance.

Per maggiori informazioni su Just Dance 2021, l’App Just Dance Controller o Just Dance Unlimited, visitate justdancegame.com.

