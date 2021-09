GTA Online: novità della settimana la Karin Previon, la preferita dai tuner!

In più, bonus per tutte le attività dell’Autoraduno di LS, Vendetta su ruote, velocità di produzione del magazzino del night club e altro



Immagina di sfoggiare la nuova Previon all’Autoraduno di LS, accarezzando con nonchalance il cofano che hai desiderato per tutta la vita, modificato per giorni e lucidato per notti intere e di dire a tutti che è un ferrovecchio, per poi fare un occhiolino e seminare i tuoi avversari in sei secondi netti.

Laè ora disponibile da Southern San Andreas Super Autos.

Reputazione doppia in tutte le attività dell’Autoraduno

I membri dell’Autoraduno di LS riceveranno reputazione doppia in tutte le attività dell’Autoraduno di LS, che comprendono modificare veicoli nell’officina dell’Autoraduno, e partecipare a sprint, Corsa ai checkpoint, e gare della serie di gare clandestine e della serie di inseguimenti.

GTA$ e RP doppi in Vendetta su ruote

Quando un guidatore della domenica ti taglia la strada sulla Los Santos Freeway ti ribolle il sangue nelle vene? Puoi scaricare la tensione facendo saltare per aria gli avversari in Vendetta su ruote: ti basterà usare le due mitragliatrici montate sulla tua auto o gli altri potenziamenti a disposizione, come bombe e razzi, per seminare il panico. Indipendentemente dalle tue scelte in fatto di armi riceverai ricompense doppie per tutta la settimana, che tu vinca o che tu perda.

Velocità di produzione del magazzino del night club raddoppiata

Gli aspiranti magnati, promoter e divi della mondanità saranno felici di sapere che, oltre a intascare gli introiti generati dal bar del loro club e dai suoi clienti, potranno approfittare della velocità di produzione raddoppiata del magazzino del night club per i prossimi sette giorni. Assumere altro personale e massimizzare lo spazio a disposizione per stoccare le risorse aiuterà a incrementare ancora di più i potenziali guadagni.

Veicolo trofeo e sfida del veicolo trofeo dell’Autoraduno

I membri più abili dell’Autoraduno di Los Santos, in grado di vincere 8 sprint nell’arco di questa settimana, riceveranno la Pfister Growler, che si può ammirare in cima allo Slamtruck al centro dell’Autoraduno.

Prova la nuova Karin Previon e altro nell’area di prova dell’Autoraduno

Passa dall’area di prova dell’Autoraduno per fare un giro sulla nuovissima Karin Previon prima di acquistarla; potrai anche metterti al volante della Pfister Comet S2 e della Dinka RT3000 per scoprire come se la cavano in una Prova a tempo o in una Corsa ai checkpoint contro degli avversari.

Veicolo da primo premio della settimana: Truffade Adder

Passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, abbigliamento, snack, premi misteriosi e altro ancora. Questa settimana il primo premio è la Truffade Adder, un’hypercar assetata di benzina che terrorizza gli ambientalisti di tutto il mondo.

SCONTI

Questa settimana, chi vuole entrare nell’industria dell’intrattenimento notturno di Los Santos potrà acquistare i night club e le relative modifiche e ristrutturazioni con il 40% di sconto. In più ci sono offerte su una serie di veicoli: qui sotto puoi trovare la lista completa.

Declasse Hotring Sabre — 40% di sconto

Blimp — 40% di sconto

Lampadati Michelli GT — 40% di sconto

Överflöd Imorgon — 40% di sconto

Buckingham Alpha-Z1 — 40% di sconto

Progen PR4 — 30% di sconto

Annis ZR350 — 30% di sconto





