GFN: nuovi arrivi in casa NVIDIA

Questo GFN Thursday arriva insieme a grandi novità per i membri di GeForce NOW: due dei giochi più attesi di Ubisoft -Fry Cry 6 e Riders Republic – saranno disponibili in streaming sul servizio di cloud gaming di NVIDIA al momento del lancio che sarà ad ottobre. Ciò significa che anche se i dispositivi degli utenti non soddisfano i requisiti minimi di sistema, potranno comunque unirsi alla rivoluzione o fare a pezzi un po' di neve, sporcizia, fango attraverso quasi tutti i loro dispositivi.



E non è tutto! Dal 9 al 12 settembre, i membri di GeForce NOW potranno anche opporsi alle difese dei loro avversari inTom Clancy's Rainbow Six Siege gratuitamente, in attesa del nuovo aggiornamento 'Crystal Guard' - in più potranno ottenere il gioco in scontofino all'80% durante quel periodo, e continuare a giocare nonostante il weekend gratuito sia giunto a termine.

Ma aspettate, c'è dell’altro: oggi è il GFN Thursday, quindi preparatevi ad altri 10 giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW questa settimana, tra cui ( rendendo Cyndi Lauper orgogliosa )Life is Strange: True Colors, l'ultimo capitolo della premiata serie di Square Enix.

Di seguito la lista completa dei giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW questa settimana:

