Bici Elettrica Beziors XF200 : Motore da 1000 W fino a 40 km/h

La bici elettrica BEZIOR XF200 è di tipo fat bike ed è in grado di piegarsi a metà per un facile trasporto. Realizzata in lega di alluminio, pesa 27 kg e può sostenere una persona di peso fino a 200 kg. La BEZIOR XF200 è dotata di due grandi ruote da 20"x4"con cambio Shimano a 7 velocità che fornisce percorrenze comode ed efficienti per pendolarismo,shopping ed escursioni.

Caratteristiche principali bici elettrica BEZIOR XF200B

Il suo potente motore da 1000 W spinge fino a 40 km/h in meno di 5 secondi e offre la possibilità di affrontare pendenze fino a 35°. La bici è accompagnata da una batteria rimovibile da 15 Ah che dà 130 km di autonomia in assistenza elettrica e 50 km in 100% elettrica. Ci vogliono 6-7 ore per caricarla completamente. Sulla bici è presente uno schermo LCD per visualizzare la velocità, il resto dell'autonomia e i chilometri percorsi.

Batteria da 15 Ah di grande capacità

Alimentazione con batteria al litio 48V 15Ah 18650, completamente incorporata, impermeabile e antipolvere, doppia protezione, sempre stabile. Grazie all'assistenza elettrica della Beziors XF200 si possono percorrere più chilometri, riducendo il tempo di percorrenza, ma anche la fatica generata.



Motore da 1000 W senza spazzole

Le bici elettriche sono mirate a tutte le persone che desiderano percorrere distanze di diversi chilometri riducendo al minimo lo sforzo previsto. Prr qualsiasi uso stai pensando di acquistarla la bici elettrica Beziors XF200 è perfetta per gli spostamenti e si adatterà alle aspettative di tutti grazie alla potenza del suo motore da 1000 W in grado di raggiunge velocemente i 40 km/h.

Schermo LCD

Sul manubrio troviamo i classici comandi per il cambio marcia. Sulla manopola destra è presente l'acceleratore per la modalità "solo elettrico" Sulla sinistra è presente il comando della parte elettronica: un pulsante centrale per accendere/spegnere la bici e due +/-per scorrere le modalità disponibili. Sullo schermo LCD, un display ben illuminato in dotazione, consente di monitorare velocità, stato della batteria, la modalità in uso e i chilometri percorsi.

Recensione Bici Elettrica Beziors XF200

La Bezior Xf200 è una bicicletta bella, robusta e divertente con un'evidente propensione fuoristrada, ma capace di offrire un ottimo comfort anche su strade urbane sempre più sconnesse. Le gomme fat, larghe, assicurano un grip mostruoso e, anche in discesa sulla ghiaia, ci si sente al sicuro. La potente assistenza elettrica contribuisce al divertimento permettendo di affrontare salite dove altre bici elettriche faticano. Pur non essendo pensato per un settore professionale, la Bezior Xf200 offre una dotazione tecnica completa in grado di soddisfare l'utente medio.



Specifiche bici elettrica BEZIOR XF200B

Motore burshless ad alta velocità da 1000 W fornisce una potenza stabile e potente consentendo di arrampicarsi su strade ripide con una pendenza di 35°.

La batteria al litio da 15 Ah consente max.50 km in modalità elettrica pura e max 130 km di autonomia in servo assistenza con una carica completa.

La struttura delle sospensioni a doppia molla a olio anteriore e posteriore offre prestazioni di assorbimento degli urti di alta qualità.

Il freno a disco idraulico migliora la stabilità del pilota e lo mantiene al sicuro durante gli spostamenti quotidiani per strada.

3 modalità di guida per le tue diverse esigenze, inclusa la modalità elettrica, la modalità servoassistita e la modalità guida.

Pneumatici da 20"*4" Fat antiscivolo e antivibranti adatti per tutti i terreni, assorbono gli urti e offrono comfort durante la guida su superfici sconnesse

Il telaio è realizzato in un eccellente lega di alluminio, robusto e di lunga durata con max capacità di carico di 200 kg.

L'altezza regolabile da 165 cm a 190 cm, facile da regolare, soddisfa le esigenze di persone di diversa altezza.

I fari a LED Highlight forniscono un lungo fascio di luce brillante permettendo di percorrere in sicurezza nell'oscurità.

Veloce da montare e smontare, portatile e pieghevole è ottima per il trasporto e per tenerla in garage piccoli o anche a casa.

Le ottime prestazioni di impermeabilità IP54 offrono praticità durante i giorni di pioggia, resta da coprire bene l'interfaccia USB durante i giorni di pioggia.

