SUPER BOMBERMAN R ONLINE disponibile l’aggiornamento della Season 2

Konami Digital Entertainment, B.V. annuncia oggi la Season 2 di SUPER BOMBERMAN R ONLINE, l’aggiornamento dei contenuti è disponibile ora su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC via Steam e Google Stadia.

Dopo Old Snake Bomber, introdotto con la Season 1, la Season 2 presenta il nuovo personaggio Soma Cruz Bomber!





SUPER BOMBERMAN R ONLINE:

Inizialmente lanciato su Stadia, SUPER BOMBERMAN R ONLINE trae ispirazione dalla popolarità di Super Bomberman R riportando gli 8 Bomber Brothers, e non solo, in una battle royal online per 64 giocatori.



Mentre Bomberman ritorna con il gameplay che ha reso il franchise un classico dei party game – far esplodere i campi di battaglia, trovare power-up nascosti e usarli per spazzare via i nemici –, l’azione in SUPER BOMBERMAN R ONLINE erompe prepotentemente portando il titolo a un nuovo livello con la modalità “Battle 64” e offrendo un’originale esperienza battle royale: fino a 64 giocatori si sfidano su 16 diversi campi di battaglia. Mano a mano che i livelli vengono superati e i giocatori ridotti, il numero dei campi di battaglia diminuisce fino alla battaglia finale che incoronerà il Bomber vincitore.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE offre più di 100 combinazioni di personalizzazione, inclusi costumi, accessori e, per la prima volta, skin per le bombe – che influenzano sia l’aspetto delle bombe sia quello delle esplosioni. I giocatori possono distinguersi ulteriormente dagli avversari grazie al Premium Pack opzionale (RRP €9.99/£9.99/$9.99), che dà accesso a 14 Bomber addizionali che omaggiano le classiche IP KONAMI come Gradius, Silent Hill, Castlevania e molte altre!

Mentre chiunque nel mondo può entrare in una delle room di "Battle 64", il Premium Pack permette ai giocatori di creare la propria Match Room privata con set di regole che includono la modalità "Battle 64", la modalità "Standard" con un massimo di 16 giocatori e la modalità "Grand Prix". Il Grand Prix divide i giocatori in due squadre fino a 3v3 che dovranno competere per guadagnare punti, chi avrà totalizzato il punteggio più alto dopo due round sarà il vincitore.

