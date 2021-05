SUPER BOMBERMAN R ONLINE disponibile su tutte le piattaforme

SUPER BOMBERMAN R ONLINE disponibile da oggi su PlayStation, Xbox, Switch e Steam come titolo free-to-play title, conterrà il personaggio giocabile “Bean Bomber” dal gioco di successo di Mediatonic

Konami Digital Entertainment, B.V. e Mediatonic annunciano oggi un unico e inedito crossover tra SUPER BOMBERMAN R ONLINE e il bean-based 'stumble royale' Fall Guys: Ultimate Knockout.



Come parte della collaborazione, da oggi, tutti i giocatori di SUPER BOMBERMAN R ONLINE potranno riscattare l’esclusivo personaggio giocabile “Bean Bomber”* – si tratta della prima volta che Fall Guy sconfina in un altro gioco.



*Disponibile in-game su tutte le piattaforme fino a nuovo avviso. Nessun acquisto aggiuntivo richiesto.



“Bean Bomber” è in grado di lanciarsi sul campo di battaglia, cercando di non inciampare su troppe bombe, mentre i giocatori competono tra loro nella nuova modalità online Battle 64.



Inoltre, la serieBomberman fa la sua apparizione ufficiale in Fall Guys: Ultimate Knockout con il nuovo costume “Bomberman”! L’iconico personaggio esploderà all’interno della Blunderdome il 4 giugno e sarà disponibile per l’acquisto sullo store in-game di Fall Guys per 10 Corone.