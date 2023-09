Via con le bombe! SUPER BOMBERMAN R 2 disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. In versione fisica dal 14 settembre.



Per la prima volta in assoluto, create i vostri livelli Bomberman, condivideteli e sfidate altri giocatori online. Inoltre, Bean Bomber da Fall Guys si unisce alla mischia!







Konami annuncia l’uscita di SUPER BOMBERMAN R 2 (SBR2), disponibile da oggi in digitale per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam e Nintendo Switch™. Le edizioni fisiche saranno disponibili da domani, 14 settembre.

SBR2 offre più azione che mai, con una modalità storia completamente inedita, il ritorno delle modalità battaglia più amate dai fan e una nuova caotica aggiunta: la Castle Mode. Grazie al nuovo strumento Level Editor, i giocatori potranno divertirsi creando mappe personalizzate da condividere online. Il numero di stage creato dalla community, da cercare ed esplorare con gli amici, sarà pressoché illimitato!

SBR2 introduce nuovi volti alla serie, che si vanno a unire ai personaggi più noti e iconici. L'adorabile Bean Bomber, dall’acclamato Fall Guys di Epic Game, si riunisce alla squadra Bomberman per un divertimento ancora più esplosivo! In collaborazione con Epic Games, i fan potranno scaricare Bean Bomber come personaggio giocabile dallo store in-game.

Battle Mode disponibili al lancio:

Castle: Combattete online in match asimmetrici 1 vs 15 in questa nuova battle mode attacco vs difesa! Il giocatore in difesa avrà il compito di creare una mappa e piazzare trappole difensive per rallentare l'offensiva. Il giocatore in difesa avrà a disposizione diverse opzioni: terreni, muri, espedienti difensivi e l'aiuto di nuovi personaggi chiamati "Ellon". Chi attacca dovrà superare gli ostacoli creati dal difensore per raggiungere tutti i forzieri e vincere così la battaglia!

Battle 64: Questa caotica modalità prevede 64 giocatori in contemporanea, ma solo uno potrà aggiudicarsi la vittoria. Conquistate la fama in questa classica battle royal dominando il campo di battaglia

Grand Prix: Gareggiate per ottenere cristalli e sbaragliare gli avversari. Le battaglie a squadre sono un vero spasso in questa modalità.

Standard: Torna l'amata classic battle mode di SUPER BOMBERMAN R 1 e SUPER BOMBERMAN ONLINE.

Giocate, create e condividete nuovi stage! Lo "Stage Editor" è un inedito e potente strumento che consentirà ai giocatori di creare i propri stage per la nuova "Castle" Battle Mode e di condividerli online. La quantità di stage da scoprire e dominare sarà illimitata in SBR2!

