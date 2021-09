In Bolivia autobus in burrone : 23 morti

Almeno 23 persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite dopo che un autobus del trasporto pubblico è caduto in un burrone nella regione boliviana centrale di Cochabamba .

L'incidente lunedì pomeriggio sulla strada tra la città di Morochata e la città di Quillacollo, vicino alla città di Keraya, secondo un rapporto pubblicato sulla pagina Facebook della polizia di Cochabamba. Il veicolo guidato da un uomo identificato con le iniziali DMR è caduto in un burrone di 400 metri "per cause che sono oggetto di indagine", afferma il rapporto. Sono morte 23 persone, tra cui tre bambini di età inferiore a uno, due e sei anni , oltre a cinque persone che per il momento non sono state identificate. I feriti sono stati trasferiti in diversi centri sanitari a Quillacollo dai vigili del fuoco in "ambulanze di diversi comuni e veicoli privati", secondo il rapporto della polizia.

