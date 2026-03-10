Svizzera, video autobus in fiamme a Kerzers: sei morti e quattro feriti

Sei persone sono morte a Kerzers, in Svizzera, dopo che un autobus ha preso fuoco nel centro del paese. Secondo alcune testimonianze un uomo si sarebbe cosparso di benzina e dato fuoco a bordo del mezzo provocando l’incendio.

Un violento incendio ha devastato un autobus nel centro di Kerzers, nel canton Friburgo, in Svizzera. Il bilancio provvisorio parla di sei vittime e quattro persone ferite. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per alcuni passeggeri non c’è stato nulla da fare.

Il numero dei morti è stato confermato dalla polizia cantonale friburghese durante un incontro con i giornalisti. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e per chiarire l’origine delle fiamme.

Leggi anche: Autobus con 70 persone finisce in mare in Norvegia: 3 morti e feriti gravi

Secondo una prima testimonianza raccolta in un video diffuso online, l’incendio sarebbe partito dopo il gesto di un uomo all’interno del mezzo. Il testimone, con il volto annerito dal fumo, racconta che la persona si sarebbe versata della benzina addosso prima di appiccare il fuoco.

Nel filmato l’uomo, parlando in albanese, descrive la scena concitata e indica il punto in cui sarebbero divampate le fiamme. Altri presenti avrebbero riferito una versione simile, parlando di un gesto volontario avvenuto mentre il bus era occupato da diversi passeggeri.

Le autorità precisano però che queste ricostruzioni non sono ancora state verificate. La polizia ha isolato l’area attorno al luogo dell’incendio e ha chiesto ai cittadini di evitare la zona per consentire le operazioni dei soccorritori e i rilievi degli investigatori.

L’inchiesta è in corso e gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e materiali utili per capire con esattezza come sia iniziato il rogo che ha trasformato l’autobus in una trappola mortale.