The Sims 4 svela l'aggiornamento del Game Pack Un giorno alla Spa

EA e Maxis hanno rivelato che il Game Pack The Sims 4 Un giorno alla Spa riceverà un aggiornamento martedì 7 settembre, che introdurrà una serie di nuovi miglioramenti e aggiornamenti dei contenuti e consentirà ai Sims di rilassarsi e sciogliere lo stress. I giocatori possono ora coccolare i propri Sims con maschere facciali, manicure e pedicure, nuovi colori, design e forme delle unghie per consentire loro di mostrare il proprio stile e la propria individualità.

Il game pack The Sims 4 Un giorno alla SPA conterrà inoltre una nuova aspirazione, Pace Interiore, e la caratteristica High Maintenance; i bambini potranno poi partecipare ad attività di benessere, tra cui yoga e meditazione. I Sims che desiderano portare il loro benessere a un livello superiore possono aspirare a diventare guru Zen o specialisti della cura personale e guadagnare qualche simoleon extra insegnando ad altri Sims a trovare il controllo attraverso la consapevolezza.



