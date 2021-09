Ghostrunner - aggiornamento gratuito

Aggiunte le Modalità Ondata e Assistenza + un nuovo Neon Pack estetico a pagamento!





Il publisher 505 Games, insieme agli sviluppatori e partner All In! Games, One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks™, ha oggi reso disponibile due nuove modalità di gioco gratuite e il Neon Pack cosmetico a pagamento per Ghostrunner, il gioco d'azione parkour cyberpunk in prima persona, su PC e console.



Quando le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S debutteranno martedì 28 settembre, ciascuna di esse conterrà le nuova modalità rilasciate oggi e il Neon Pack, oltre a tutti i precedenti DLC gratuiti.



Il Neon Pack arriverà su Nintendo Switch nelle prossime settimane.



Scontrati contro un'ondata dopo l'altra di brutali nemici che uccidono con un solo colpo nella nuova Modalità Ondata ispirata ai titoli roguelike, un imprevedibile sfida contro i feroci nemici della Dharma Tower. Svariati tipi di nemici e formazioni generate in modo procedurale, potenziamenti dell’eroe tra un round e l'altro e molto altro trasformano la Modalità Ondata in un nuovo gioco nel gioco. Sopravvivendo 20 round riuscirai anche a sbloccare una spada esclusiva!



Coloro che vogliono vivere la storia di Ghostrunner e godersi i panorami cyberpunk di Dharma Tower senza temere la morte istantanea ameranno la nuova Modalità Assistenza. Riduci l'intensità per una storia di vendetta più accessibile con tre opzioni attivabili: cooldown più brevi per un uso più frequente delle abilità, un gameplay più lento per aiutare i favorire di reazione e una vita extra.



Abbatti i tirapiedi del Keymaster con stile con il Neon Pack a 4,99€, che offre quattro set di guanti e katane: Notte al Neon, Bagliore, Luminescente e Riflessi. Ognuno di essi è caratterizzato da colori vibranti che ricordano il cyberpunk e la synthwave.



Oggi è anche la data di lancio del Bundle di Jack (€7.99 su PS4, Xbox One, Nintendo Switch). Questa collezione include tutti i cosmetici lanciati per Ghostrunner fino ad ora, dal nuovo Neon Pack ai precedenti Winter e Metal Ox Pack.



La prossima settimana, il 7 settembre, verrà lanciato il Bundle Estate (€12,99 su Steam, Epic Games Store, e GOG) che contiene tutti i pack cosmetici esistenti, oltre alla colonna sonora originale Ghostrunner di Daniel Deluxe e un artbook digitale. La colonna sonora e l'artbook digitale sono disponibili anche separatamente nell'Art Bundle, (€7.99 su Steam, Epic e GOG)



Ghostrunner è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam, Epic Games Store e GOG. Ghostrunner approderà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S dal 28 settembre.



