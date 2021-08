EA ha rilasciato un nuovo gameplay trailer di NHL 22

EA SPORTS ha rilasciato un nuovo gameplay trailer di NHL 22 prima del lancio del titolo, previsto il 15 ottobre: il video offre un primo sguardo dettagliato al gameplay del primo vero videogioco NHL di nuova generazione. NHL 22 fa un salto generazionale in avanti con il motore Frostbite, offrendo l'aggiornamento visivamente più evidente che sia stato ideato fino a oggi. Sostenuta da numerosi altri miglioramenti, tra cui Superstar X-Factors, fisica dei bastoni perfezionata, espressioni dei giocatori e altro ancora, l'esperienza di gioco non è mai stata migliore.



Superstar X-Factors - Il gameplay trailer ufficiale di NHL 22 mostra le abilità X-Factor, concentrandosi su cosa permettono di fare e su come influenzano il videogioco. Questo esclusivo sistema di abilità eleva i giocatori d'élite della lega, rendendo la loro presenza sul ghiaccio più influente che mai. Per visualizzare e saperne di più su tutte le abilità di Superstar X-Factor in NHL 22, puoi visitare il sito web qui.

Frostbite Engine - Frostbite ha aggiornato visivamente l'intera esperienza sul ghiaccio, migliorando la fedeltà degli ambienti, i dettagli dei giocatori e gli effetti di luce su tutta la linea. Il motore Frostbite sta consentendo al team di sviluppo di rendere EA SPORTS NHL 22 la prima vera esperienza di hockey di nuova generazione.

Miglioramenti del gameplay, tra cui:



Trasmissione in realtà aumentata: il nuovo design visivo simile alla realtà aumentata integra perfettamente le statistiche di gioco direttamente nell'azione, attraverso sovrapposizioni sulle superfici dell'ambiente.

Espressioni facciali dei giocatori: i giocatori sono più realistici che mai, con movimenti oculari dettagliati e tracciati ed espressioni facciali che reagiscono all'ambiente in evoluzione e agli eventi che li circondano.

Fisica dei bastoni: le nuove interazioni dei bastoni fisicamente più accurate si tramutano in movimenti più realistici lungo i bordi del campo senza che i bastoni colpiscano le geometrie, richiami di penalità per il contatto stick-on-body più accurati e battaglie per il disco corrette, basate sull'abilità.

Mosse abilità & ambienti: nuove mosse e ambienti risplenderanno di dettagli sorprendenti grazie a Frostbite.



I membri di EA Play possono ottenere di più da NHL 22 con l'early access. Per ulteriori informazioni su EA Play, visita https://www.ea.com/ea-play.

NHL 22 sarà disponibile il 15 ottobre 2021 su PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One. Per ulteriori informazioni su EA SPORTS NHL, visita www.easports.com/NHL.



