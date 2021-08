Contro l'udinese amaro pari, occorre cambiare marcia fin da subito per la Juventus

La gara contro l'Udinese ha fatto vedere delle cose positive ma soprattutto negative per la Juventus. Ottima la prestazione di Dybala, horror invece, quella di Sczesney che ha regalato le due reti a Pereyra e Deulofeu. Da rivedere ci sono molte cose per il proseguo della stagione.

Dopo un primo tempo praticamente perfetto, nella ripresa i padroni di casa riescono a mettere in difficoltà per più volte, la Juventus con Sczesney che diventa il protagonista in negativo.

Il portiere polacco prima causa il rigore che viene realizzato da Pereyra, poi commette un grave errore, nel tentativo di dribblare due giocatori che gli rubano il pallone e Deulofeu, lo appoggia nella porta vuota.

Nei minuti finali Cristiano Ronaldo, riesce a trovare la rete del nuovo vantaggio della Juventus, ma il var annulla il tutto per il fuorigioco dello stesso attaccante portoghese.

Le prime impressioni sono nonostante tutto piuttosto buone, non dimentichiamo che mancavano anche Arthur, Rabiot e McKennie, con diversi giocatori non ancora al top della condizione fisica.

