Udinese-Juventus 2-2, esordio amaro per gli uomini di Allegri

Inizia con un pareggio il ritorno di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus, contro l'Udinese finisce due a due con gli errori di Szczesny e Ronaldo che parte dalla panchina.

Szczesny .

La Juventus contro l'Udinese all'esordio in campionato pareggia solamente per due a due. Nonostante il primo tempa sia passata in vantaggio con Paulo Dybala e aver raddoppiato con Juan Cuadrado, nella ripresa si viene fatta rimontare a causa di due errori gravissimi del portiere





Sul primo causa il rigore che permette all'Udinese di accorciare le distanze con Pereyra mentre nel secondo clamoroso errore, tenta di dribblare un avversario, Okaka che gli ruba la palla e mette in condizioni Deulofeu a porta vuota di segnare la rete del pareggio.





Ronaldo nel finale segna il tre a due ma la rete viene annullata dal var per il fuorigioco dello stesso attaccante portoghese .





