Genoa-Cagliari 2-2: esordio amaro per Vieira, Piccoli pareggia nel finale

L'esordio di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa si conclude con un pareggio per 2-2 contro il Cagliari, nella 13ª giornata di Serie A. La partita, disputata allo stadio Luigi Ferraris, ha visto entrambe le squadre ottenere un punto, mantenendole appaiate a quota 11 in classifica.

Il match si apre con un episodio controverso: al 7', un colpo di testa di Mina viene intercettato dal braccio largo di Thorsby in area genoana. Dopo una revisione al VAR, l'arbitro Simone Sozza assegna un calcio di rigore al Cagliari, trasformato da Marin per l'1-0 ospite.

La reazione del Genoa è immediata: al 12', Frendrup si inserisce in area e realizza il gol del pareggio. La partita prosegue con occasioni da entrambe le parti. Mina sfiora il gol di testa per il Cagliari, mentre Miretti, per il Genoa, non riesce a centrare la porta da posizione favorevole. I sardi si rendono pericolosi nel finale del primo tempo con un diagonale di Gaetano, parato con un riflesso da Leali.

Nella ripresa, il ritmo cala leggermente. Miretti ha un'altra buona occasione, ma il portiere del Cagliari, Sherri, devia in angolo. Poco dopo, un errore in uscita di Leali offre a Gaetano una clamorosa chance per riportare in vantaggio gli ospiti, ma il portiere genoano si riscatta con una grande parata.

Al 59', il Genoa completa la rimonta: Thorsby scende sulla destra e serve Miretti, che dal centro dell'area segna il suo primo gol con la maglia rossoblù.I padroni di casa sfiorano il terzo gol con Pinamonti, ma il Cagliari non demorde e continua a rendersi pericoloso, soprattutto su palla inattiva.

All'88', l'arbitro Sozza assegna un secondo rigore al Cagliari per un fallo in area. Piccoli si presenta sul dischetto e spiazza Leali, fissando il risultato sul 2-2.

La partita termina in parità, lasciando un sapore agrodolce per l'esordio di Vieira sulla panchina del Genoa. Entrambe le squadre ottengono un punto prezioso nella corsa alla salvezza, ma il Genoa dovrà lavorare per migliorare la gestione del vantaggio nei minuti finali.

