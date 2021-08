PAW Patrol: Il Film Adventure City Chiama Recensione PS4

Oggi parlo dei PAW Patrol e di Adventure City, il luogo dove inizia questa avventura. Adventure City Chiama è il videogioco basato sul primo film di questo famoso franchise. Il Film uscirà il 23 settembre ed è stato realizzato da Spin Master Entertainment in collaborazione con Nickelodeon Movies e Paramount Pictures.



Storia e Gameplay

I cuccioli lasciano Adventure Bay per dirigersi verso la grande città. Hanno scoperto che il sindaco Humdinger ha preso il controllo di Adventure City e devono correre per fermare i suoi piani malvagi. Il gioco e il film hanno poco in comune a parte i loro personaggi e le ambientazioni principali. Il titolo è molto simile a PAW Patrol Mighty Pups; infatti, schermate, menu, musica e la struttura dei livelli sono uguali. L'unica differenza tangibile sono i modelli poligonali dei personaggi, molto simili a quelli del film.



In PAW Patrol: Il Film Adventure City Chiama sono presenti otto livelli e tutti iniziano con Ryder che dice ai cuccioli di risolvere un problema. Purtroppo, i cuccioli non parlano e il doppiaggio è stato fatto solo per Ryder. E' veramente un peccato che i cuccioli non parlino perchè questa cosa toglie molta personalità al gioco. Lo sviluppatore Drakhar Studio ha fatto un buon lavoro. Infatti, ha migliorato la struttura di gioco che però risulta essere molto simile a quella del precedente capitolo. I livelli sono in 3D con visuale dall'alto e risultano incredibilmente semplici e divertenti, se giocati da un bambino.



Il gioco è un platform 3D. Negli otto livelli, i giocatori dovranno correre e saltare per farsi strada attraverso Adventure City in aree delimitate che guidano sempre nella giusta direzione. In ogni livello ci sono un numero di badge e dolcetti da collezionare. Non servono nel gioco, è solo un tentativo mal riuscito per rendere il titolo rigiocabile. Paw PAW Patrol: Il Film Adventure City Chiama offre una varietà di mini-giochi ed eventi rapidi. Questi sono realizzati per non essere mai ripetitivi e per non distrarre mai dalla trama. Ogni cucciolo ha una delle abilità uniche da usare: Marshall può spegnere gli incendi e tagliare la legna, Liberty può fiutare una scia ecc.



Sia nella campagna principale che nei mini-giochi, PAW Patrol: Il Film Adventure City Chiama può essere giocato da solo o in cooperativa. Se giocato in single player, il secondo cucciolo è controllato dalla IA che permette al giocatore di passare da un personaggio all'altro per utilizzare le proprie abilità in qualsiasi momento. In co-op nei mini-giochi si attiva una modalità di competizione amichevole.



Realizzazione Tecnica

Il gioco è abbastanza godibile in ogni suo aspetto. Graficamente su PS4 è bello e molto colorato. Anche la giocabilità è buona e abbastanza intuitiva. Tuttavia, ci sono alcuni problemi come l'intelligenza artificiale che lascia molto a desiderare e la modalità giocatore singolo. In quest'ultima il secondo cucciolo controllato dalla IA si bloccherà spesso, apparirà dalla parte opposta del livello o intralcerà il giocatore principale. Tuttavia, questo non rende l'esperienza ingiocabile ma solo un po' irritante. Speriamo che in futuro una patch possa sistemare tutto.



Conclusioni

Il gioco PAW Patrol: Il Film Adventure City Chiama è un buon titolo. Purtroppo, non riesce a stare dietro al nuovo film che fa davvero un bel passo avanti, se paragonato a quelli del passato. Il gioco è godibile ma è anche molto simile al suo predecessore e aggiunge al gameplay poco o nulla. Tuttavia, grazie alla sua semplicità di gioco e alla bella grafica colorata, sarà un successo tra i giovani fan di Paw Patrol.



Voto 7/10





