PAW PATROL: ADVENTURE CITY CHIAMA È DISPONIBILE PER CONSOLE E PC

Basato sul primo lungometraggio d’animazione del franchise, “PAW Patrol: Il Film“, che sarà distribuito dal 23 settembre da Spin Master Entertainment in collaborazione con Nickelodeon Movies e Paramount Pictures, il gioco consente di vivere una nuova e grande avventura in città insieme ai cuccioli e alla loro nuova amica Liberty.

La nuova missione della PAW Patrol vedrà la squadra impegnata in un testa a testa con il sindaco Humdinger, che sta cercando di prendere il controllo della vivace metropoli di Adventure City. Solo i cuccioli possono fermare i suoi piani egoistici, ma avranno bisogno del tuo aiuto! Vesti i panni del tuo membro preferito della PAW Patrol, tra cui Chase, Skye e la nuova Liberty, ognuno dotato di abilità uniche, e salva la città in alcune missioni di soccorso ad alto rischio.

Nuovi gadget e veicoli porteranno in vita la città e consentiranno di esplorare i nuovi e avvincenti luoghi presi direttamente dal film. Divertiti con alcuni mini-giochi, come Pup Pup Boogie, raccogli tutti i biscotti per cani, che faranno felici Rubble, e sblocca nuove ricompense nel corso della tua missione. Gioca in modalità cooperativa da solo o in locale in questo platform 3D, che consentirà sia ai giovani giocatori che a tutti i membri della famiglia e agli amici di unirsi alla PAW Patrol per la loro più importante missione di salvataggio di sempre!









Caratteristiche principali

:

SALVA ADVENTURE CITY! – Esplora i nuovi luoghi di “PAW Patrol: Il Film”.

IMPERSONA I CUCCIOLI – Tra cui Chase, Marshall, Skye e la nuova cagnolina della città, Liberty.

PAW PATROL IN AZIONE – Porta a termine salvataggi straordinari e missioni bonus.

OTTIENILI TUTTI – Sblocca le medaglie delle ricompense per aver trovato tutti i biscotti per cani.

DIVERTITI CON I MINI GIOCHI – Come “Pup Pup Boogie” in modalità giocatore singolo o cooperativa in locale.

PAW Patrol è un marchio globale d’intrattenimento e una delle serie animate prescolari più apprezzate, in vetta alle classifiche fin dalla sua prima messa in onda nel 2013. Il suo successo globale ha conquistato più di 170 paesi attraverso una serie animata, linee di giocattoli, videogiochi, capi d’abbigliamento e attrazioni dal vivo. Mentre i giovani fan di PAW Patrol crescono e si sviluppano, lo stesso succede ai membri della PAW Patrol e alle avventure che li attendono nel loro primo lungometraggio d’animazione “PAW Patrol: Il Film”,che arriverà sul grande schermo a settembre 2021.

Con il nuovo videogioco “PAW Patrol: Il Film Adventure City Chiama”, Outright Games continua una delle sue collaborazioni più durature e importanti con Nickelodeon, avendo già pubblicato in precedenza alcuni giochi dedicati al franchise, tra cui “PAW Patrol: Al lavoro!”e “PAW Patrol: Mighty Pups Salva Adventure Bay”.



“Siamo davvero felici di portare nuovamente i popolari cuccioli di PAW Patrol nel mondo dei videogiochi’’, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “Si tratta del nostro terzo titolo realizzato in collaborazione con gli amici di Nickelodeon e riteniamo di aver raggiunto un nuovo livello, grazie a missioni ricche d’azione e una nuovissima città con cui l’intera famiglia potrà divertirsi insieme. Speriamo che tutti apprezzeranno il gioco almeno tanto quanto abbiamo fatto noi nel svilupparlo”.

“PAW Patrol: Il Film Adventure City Chiama” è disponibile per PlayStation, Nintendo Switch, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC Digital.





