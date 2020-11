PAW Patrol: Mighty Pups salva Adventure Bay recensione PS4 Pro

PAW Patrol Mighty Pups Salva Adventure Bay è il nuovissimo titolo sviluppato da Drakhar Studio e ispirato al celebre film PAW Patrol Mighty Pups prodotto da Spin Master Entertainmen. Il gioco ha come protagonisti i famosi cuccioli della serie TV ed è disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Grazie a Bandai Namco Entertainment è stato posibile provare il gioco ed ecco le impressioni nella recensione per PlayStation 4 Pro.

Storia

Inizia una nuova avventura per i cuccioli, ma questa volta hanno i super poteri. Adventure Bay è in pericolo. Un meteorite ha sconvolto la vita nella città. Ryder deve radunare la squadra dei Paw Patrols e intervenire al più presto per salvare Adventure Bay dal disastro. A complicare tutto ci si mette anche il sindaco Hamdinger, che non si farà scrupoli per ottenere del potere dal meteorite appena caduto. Infatti, esso gli dona delle potenti abilità fisiche che usa per mettere sotto scacco la città. Anche Marshall, Skye, Rubble, Chase, Rocky e Zuma otterranno dei poteri e inizierà così un’avventura favolosa e divertente.

Gameplay

Il gameplay è davvero semplicissimo. Scegli il tuo cagnolino preferito e affronta missioni e sfide. Ogni cucciolo ha determinate abilità, dalla super velocità di Chase al super calore di Marshall ecc. Questi poteri aiuteranno il giocatore a completare molte missioni e altrettanti mini giochi aggiuntivi. Ogni missione ha una squadra di riferimento e l’ambientazione è ripresa fedelmente dal film PAW Patrol Mighty Pups. Useremo i cuccioli anche per ritrovare molti oggetti sparsi nei livelli, come ad esempio raccogliere targhette, immondizia, biscottini ecc.Si potranno controllare più cuccioli alla volta, passando da uno all'altro con la pressione di un semplice tasto. Si può anche giocare con un amico in modalità cooperativa a due giocatori. La forza del titolo risiede nell'affiatamento che c'è tra i cuccioli in grado di fargli superare qualsiasi difficoltà. Come detto, in questa avventura i cuccioli acquisiscono nuovi poteri dal meteorite e grazie a questi l’azione fila liscia senza troppi tempi morti. Ryder viene messo momentaneamente da parte per permettere al giocatore di concentrarsi di più sull’evoluzione del team e sulle abilità da imparare e padroneggiare.

Il gioco si svolge su un percorso ben delineato e non mancheranno occasioni per mettere in scena un nuovo potere o equipaggiamento a disposizione dei cuccioli. Mettere il meteorite in salvo è l’obiettivo primario. A complicare e movimentare il tutto ci pensa il Sindaco Hamdinger, che ne combinerà di tutti i colori.

Realizzazione tecnica

Conclusioni

Il titolo graficamente è bellissimo, realizzato forse meglio della serie TV. E' come giocare con il cartone animato, infatti colori, luci, personaggi, sfondi e location sono state realizzate in modo ottimale. La giocabilità è immediata e semplice. I tasti da usare sono tanti, ma molto ben studiati per essere memorizzati in breve tempo. Buono anche il comparto audio e, il fatto che il gioco sia doppiato in italiano, aiuta a immergersi ancora di più nelle missioni. Anche le musiche sono tante e ben realizzate per accompagnarci in tutte le missioni.Adatto ai bambini ma anche a qualsiasi tipo di pubblico che non abbia molte pretese ma tanta voglia di divertirsi. Paw Patrol Mighty Pups salva Adventure Bay offre una serie di missioni divertentissime e colorate, che farà passare ai giocatori ore e ore di puro divertimento. Consigliato per passare divertenti serate in famiglia, magari nelle feste natalizie.

Voto 7/10