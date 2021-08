Proscenic P11 : L'aspirapolvere senza fili che lava anche il pavimento

Proscenic continua ad arricchire il suo catalogo di aspirapolveri e dopo il P9 e il P10, il P11 segue ed estende la sua area di competenza con un mop che permette di aspirare e lavare il pavimento.

Il Proscenic P11 è l'ultimo modello dell'azienda , la cui parte più pesante (composta dal motore e dall'unità di filtrazione) è posta vicino al polso dell'utilizzatore, in modo da orientarlo in qualsiasi direzione.

Scheda tecnica

Marca : Proscenic

: Proscenic Dimensioni : 122,5 x 25,5 x 22,16 cm

: 122,5 x 25,5 x 22,16 cm Capacità : 0,65 L

: 0,65 L Tensione : 22,2 V

: 22,2 V Potenza : 450 Watt

: 450 Watt Peso totale : 4 kg

: 4 kg Livello sonoro : > 70 dB

Potenza di aspirazione: 25000Pa

25000Pa Livelli di aspirazione : 3 (Auto, Eco, Max)

: 3 (Auto, Eco, Max) Rilevamento del tappeto : Sì (V-boost)

: Sì (V-boost) Autonomie : 60 max

: 60 max Tempo di ricarica: 2,5 h

Staffa da parete : Sì

: Sì Posizione di parcheggio verticale : Sì

: Sì Display LCD : Sì

L'imballaggio è molto compatto e ben curato, all'apertura della scatola capiamo intuitivamente come montare e smontare i componenti dell'aspirapolvere, che si tratti della batteria estraibile, delle spazzole o del contenitore della polvere. Inoltre il peso è ben distribuito. Su questo modello troviamo un serbatoio dell'acqua facile da installare. Metti la batteria in carica sul supporto a parete, rimuovi la plastica dallo schermo LCD e presto potrai subito metterlo in funzione!

Posizionato dietro la maniglia, il grilletto rosso potrebbe sembrare bloccato la prima volta che lo usi. Ma in realtà si blocca in modalità "on" , il che elimina la necessità di tenere sempre il dito su di esso.

Schermo LCD

Lo schermo si attiva automaticamente e visualizza l'indicatore della batteria, il livello di potenza (automatico medio, basso o boost) e un pulsante per variare l'aspirazione . Può visualizzare codici di errore che segnalano eventuali malfunzionamenti dell'aspirapolvere. 25 kPas max è un minimo per un aspirapolvere di buona qualità e quindi Proscenic soddisfa questo criterio. Il livello sonoro minimo è di 70 dB, che sale a 72 dB in modalità standard e a 80 dB in modalità Boost. La modalità intermedia rimane comunque molto sopportabile. Il Proscenic P11 offre il sistema di svuotamento più intuitivo possibile, con un semplice fermo in plastica posto all'estremità del serbatoio. Tutto può essere pulito con acqua e dovrà asciugare all'aria.

In modalità di aspirazione, Proscenic P11 pesa 2,73 kg. Non pesa quindi sul braccio, anche dopo una lunga sessione di pulizia. La testa è abbastanza flessibile da sopportare tutte le curve, anche le più brusche senza sbandare troppo. Senza tubo e testa di aspirazione pesa solo 1,76 kg.

Proscenic con il P11 offre un sistema di aspirazione continua; tutto quello che devi fare è premere il grilletto per metterlo in funzione e una seconda pressione termina l'operazione. Se questo metodo ha il vantaggio di non affaticare i muscoli delle dita, tende a ridurre l'autonomia del dispositivo in quanto non è necessariamente spento ogni volta che si sposta un mobile o una sedia. Il Proscenic P11 ha tre modalità operative; due potenze manuali (alta e bassa) e una potenza "auto" che deve adattare la capacità di aspirazione del P11 in base alla superficie su cui passa.

Viene fornita anche una base di stoccaggio a parete da fissare con biadesivo o classici fischer a parete (tutto incluso nella confezione). Non è possibile collegare direttamente il P11 al suo caricabatterie, ma la batteria è estraibile e nel caso in cui non abbiamo spazio vicino ad una presa elettrica, si può tranquillamente installare la base di ricarica in un punto e riporre il corpo dell'aspirapolvere dove ci fa più comodo.

Sul P11 il display di controllo touch è rotondo e permette di visualizzare mini-sequenze legate alla manutenzione del dispositivo. Grazie a questa interfaccia l'utente può modificare la potenza di aspirazione secondo due livelli (Eco e Max) o lasciare che l'aspirapolvere selezioni quest'ultimo automaticamente, a seconda della superficie su cui passa.

Aspira e lava i pavimenti

La spazzola rotante del P11 ha una dei LED sulla parte anteriore per illuminare il percorso, ad esempio sotto i mobili o per facilitare la localizzazione dei rifiuti su pavimenti scuri. E' possibile installarecon attacco magnetico un' ulteriore unità con mop e un serbatoio dell'acqua (nel quale si possono versare direttamente anche prodotti detergenti da diluire) che inumidisce passivamente il panno in micro fibra e che permette comunque una migliore pulizia degli ambienti. Oltre alla spazzola rotante da pavimenti e al mop, il P11 ha una testina di aspirazione allungata che è ideale per la pulizia di zone strette e luoghi difficili da raggiungere come gli angoli di divani, cuscini e letti. Poi la la spazzola rotonda, ideale per rimuovere i capelli e la polvere da tende, librerie e divani. Infine un'ottima mini testina di aspirazione elettrica (dotata di spazzola rotante) che semplifica la rimozione di peli di animali domestici, acari della polvere e altri microrganismi dannosi, in particolare su letti, divani e cuscini.

Secondo la scheda tecnica, l'autonomia del Proscenic P11 raggiunge i 60 minuti, il che lo renderebbe uno degli aspirapolvere senza fili più duraturi sul mercato. E se ciò non bastasse, è possibile cambiare la batteria (una seconda batteria acquistabile separatamente). Il Proscenic P11 ha anche una nuova spazzola per peli di animali domestici (anche questa acquistabile separatamente direttamente su proscenic.com).

Puoi acquistare il Proscenic P11 su QUI Amazon al prezzo di 239,00 euro. Questo aspirapolvere senza fili ha una media di 4.4 su oltre 2000 recensioni su Amazon, inoltre è consigliato anche da Amazon Choice's, che mette in evidenza i prodotti valutati positivamente a prezzo conveniente disponibili per la spedizione immediata.

Altre News per: proscenicaspirapolveresenzafililavaanchepavimento