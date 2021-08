Aspirapolvere Senza Fili Youpin Trouver Power 12 : Estremamente potente e leggerissimo

Il nuovo aspirapolvere senza fili Youpin Trouver Power 12 ha delle caratteristiche interessanti. Ha un motore appena aggiornato con aspirazione ciclonica 150AW, raggiunge una potenza di 125.000 giri/min e ha un'autonomia di 60 minuti. Viene fornito con accessori professionali, filtri che aspirano il 99,98% di polvere, uno schermo LED interattivo a colori e pesa solo 1,45 kg, comodissimo da usare con una mano sola. Andiamo a scoprirlo.

L'aspirapolvere senza fili Trouver Power 12

Non c'è nessun compito di pulizia che questo aspirapolvere senza fili Xiaomi non possa gestire. Questo aspirapolvere senza fili è ricaricabile e facile da portare in giro per spolverare. L'aspirapolvere Youpin Trouver Power 12 ha un motore brushless Aero 5.0 ad alta velocità. Porta innovazione e tecnologia per pulire casa e ufficio. La potenza nominale è di 450W e 150AW. Inoltre, può rimuovere microrganismi, acari e microparticelle. Il sistema Dual Air Cooling garantisce un funzionamento efficiente dell'aspirapolvere per una lunga durata. Puoi pulire comodamente le aree sotto i mobili grazie alla rotazione di 180 gradi e risulta facile pulire gli angoli.

Trouver Power 12 ha un'autonomia in modalità eco di 60 minuti con un sofisticato sistema di filtrazione, pertanto l'aspirapolvere offre un'efficienza di pulizia del 99,88%. Il filtro HEPA, la tecnologia di filtrazione Cyclone e i filtri a rete a nido d'ape rendono Trouver Power 12 il miglior aspirapolvere portatile senza fili della sua categoria.

Anche se il nome Trouver Power 12 può risultarti nuovo devi sapere che questo marchio cinese esiste da alcuni anni e puoi trovare alcuni modelli precedenti in vendita su Amazon. Il Trouver Power 12 si posiziona come un'alternativa meno costosa ai marchi più blasonati.



Trouver è un brand cinese che fa parte dell'ecosistema Xiaomi, Trouver commercializza aspirapolvere, ma anche altri prodotti per la casa. L'azienda ha un proprio team di ricerca e sviluppo, quindi progetta i suoi prodotti più che acquistare un prodotto generico e applicare il suo marchio. Il Trouver Power 12 non è il primo aspirapolvere del marchio, i modelli precedenti hanno ricevuto buone recensioni.

Caratteristiche Aspirapolvere Trouver Power 12

Il Trouver Power 12 è un aspirapolvere entry-level, quindi non può competere in potenza con aspirapolvere molto più costosi, ma ciò non significa che sia un cattivo prodotto. Di seguito l'elenco delle sue caratteristiche salienti e una tabella comparativa con altri marchi.



Autonomia: 60 min (livello 1), 25 min (livello 2), 10 min (livello 3)

Tempo di ricarica: 4+ ore

Potenza di aspirazione: 150 AW

Rotazione del motore: 125 000 giri/min

Peso: 1,45 kg

Capacità del serbatoio: +/- 0,4l

Imballaggio

Come tutte le scatole per aspirapolvere, la confezione del Trouver è molto ben organizzata. La scatola contiene l'aspirapolvere, un tubo di prolunga, una spazzola grande, una spazzola piccola, un supporto a parete, un caricabatterie e una spazzola 2 in 1 per pulire piccole superfici o aspirare la polvere in luoghi difficili da raggiungere. La scatola contiene anche un manuale, ma l'aspirapolvere è così facile da usare che non ci sarebbe nemmeno bisogno di leggerlo.

Trouver Power 12 a prima vista

La maggior parte degli aspirapolvere di questo tipo hanno lo stesso aspetto, sono spesso progettati secondo lo stesso principio con il sistema di aspirazione in posizione perpendicolare alla mano. Il Trouver Pover 12 è un po' diverso, il sistema di aspirazione è installato nella stessa direzione della spazzola e questa configurazione lo fa sembrare una pistola di un film di fantasy.

Il serbatoio è completamente smontabile, si può aprire dall'alto per svuotare la polvere e può anche essere staccato dal fondo per pulire i filtri. Il contenitore è dotato di filtri Hepa come la maggior parte degli aspirapolvere di questo tipo. Puoi pulire il contenitore e il suo supporto con acqua. Il serbatoio del Trouver è di (0,4l). Si tratta quindi di un aspirapolvere da utilizzare regolarmente per la pulizia quotidiana della casa piuttosto che di un aspirapolvere da utilizzare occasionalmente per aspirare grandi quantità di sporco.

Batteria

La batteria da 2500 mAh è rimovibile come la maggior parte degli aspirapolvere di questo tipo. L'autonomia in modalità standard dovrebbe normalmente raggiungere i 60 minuti, in realtà è un po' meno. La modalità turbo è la modalità più affamata di energia in quanto la batteria durerà al massimo 10 minuti, quindi non aspettarti di poter aspirare una vasta area con tale modalità. L'autonomia è paragonabile a quella altri aspirapolvere di questo tipo e rafforza l'idea che questo aspirapolvere sia progettato per essere utilizzato frequentemente per brevi periodi di tempo.

La spazzole

La spazzola principale è alimentata dal tubo di prolunga, il che significa che la parte rotante è motorizzata e ruota non appena l'aspirapolvere è in funzione. La particolarità del Trouver Power 12 è che questa spazzola motorizzata è a contatto con il pavimento. Poiché la spazzola tocca direttamente la superfice da pulire ed è motorizzata, indurrà un movimento in avanti. A piena potenza, ti sembrerà di tenere un cane al guinzaglio perché l'aspirapolvere avanzerà più facilmente. Questo è abbastanza comodo per aspirare i pavimenti. Anche la spazzola secondaria è motorizzata ma non è a contatto con la superficie.

Trouver ha optato anche per una spazzola 2 in 1. La spazzola può essere utilizzata per raccogliere lo sporco che potrebbe essersi insinuato per esempio tra due superfici come due cuscini.

Usabilità

La presa dell'aspirapolvere è buona, anzi il Trouver power 12 è un po' più leggero di altri modelli e ha un display che mostra la percentuale residua della batteria e l'intensità dell'aspirazione. L'aspirapolvere è attrezzato per aspirare superfici dure come le piastrelle con la sua spazzola principale. L'aspirapolvere viene venduto anche con una seconda spazzola motorizzata, che può essere utilizzata sui tessuti e permette di aspirare su letti e poltrone. L'ultima spazzola può essere utilizzata per aspirare lo sporco in punti difficili da raggiungere come lo spazio tra due cuscini, ma può anche essere utilizzata per pulire gli angoli difficili da raggiungere dell'auto. Con questa stessa spazzola ad esempio puoi anche aspirare lo sporco dalla tastiera del PC.

Rumorosità



Il livello di rumore è di poco superiore a 80 db in modalità 1 e modalità 2 e di circa 86 db per la modalità turbo. La modalità eco è un po' più rumorosa degli altri aspirapolvere e la modalità turbo è un po' più silenziosa, nel complesso il livello di rumore è abbastanza simile.

Conclusioni

TROUVER ha commercializzato diversi aspirapolvere prima di questo modello e se si guarda ad esempio le recensioni per il Trouver Power 11 su amazon, si notano recensioni molto positive (4,5 / 5 per più di 100 recensioni). Il Trouver Power 12 è sulla stessa buona strada. Il Trouver Power 12 va considerato come un aspirapolvere di uso quotidiano, ti permetterà di aspirare velocemente casa ogni giorno. Se hai una casa grandissimo e sei abituato a lunghe sessioni di pulizia con il tuo aspirapolvere, dovrai dividerle perché il Trouver probabilmente non avrà abbastanza autonomia per aspirare tutto in una sola sessione, soprattutto se hai bisogno della massima aspirazione.



Il Trouver Power 12 è un compagno ideale per piccoli lavori veloci. Se rovesci qualcosa sul pavimento, prendi l'aspirapolvere e ripulisci immediatamente. Questo aspirapolvere è comodo su superfici dure e poiché la sua spazzola entra in contatto con il pavimento, faciliterà il movimento in avanti.





Puoi acquistare Youpin TROUVER POWER 12 QUI su aliexpress, ma dal 15 Agosto puoi ottenerlo con il 43% di sconto a 199.99$ e con il codice POWER12VAC43 con un ulteriore sconto di 10$.

Con un prezzo più basso e specifiche quasi equivalenti ad altri aspirapolvere più costosi, ilTi aiuterà a sbarazzarti di polvere, capelli, peli e tutta lo sporco quotidiano a un prezzo inferiore.

Altre News per: aspirapolveresenzafiliyoupintrouverpowerestremamente