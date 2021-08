Covid-19, OMS : La Cina non vuole una nuova indagine

Laha respinto le richieste dell'Organizzazione mondiale della sanità per una rinnovata ricerca sulle origini di, affermando di sostenere gli sforzi "scientifici" rispetto a quelli "politici" per scoprire come è iniziato il virus. "Siamo contrari al monitoraggio politico - ha affermato il viceministro degli Esteri Ma Zhaoxu - stiamo abbandonando il rapporto congiunto diffuso dopo che un team di esperti dell'Oms ha visitato Wuhan a gennaio. Sosteniamo il monitoraggio scientifico".

Nell'ultimo bollettino sono stati registrati in Italia 7.270 nuovi casi di coronavirus e 30 decessi. Aumentano i ricoveri sia di routine che di terapia intensiva. Dal 16 agosto vaccinazioni senza riserve per i giovani dai 12 ai 18 anni in tutta Italia, l'annuncio di Figliuolo. Intanto la Società italiana di pediatria avverte: vittime anche tra i bambini, presto vaccinarsi. Sicilia e Sardegna rischiano la zona gialla dal 23 agosto: in Sicilia il tasso di occupazione nell'area medica è del 14%. Nel mondo quasi 204 milioni di casi e 4,3 milioni di decessi, nel Regno Unito calano i contagi mentre in Spagna calano mensilmente i ricoveri in terapia intensiva. Vaccino obbligatorio per gli insegnanti: la California è il primo stato americano a imporlo.

Altre News per: covidcinavuolenuovaindagine