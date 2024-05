Nuova Malattia MIP-C emergente durante la pandemia di COVID-19

Una nuova malattia letale, denominata MIP-C, è stata identificata come emergente durante la pandemia di COVID-19. I ricercatori stanno attualmente studiando questa patologia per comprendere meglio le sue cause, i sintomi e le possibili cure. La malattia è stata rilevata in diversi pazienti che avevano precedentemente contratto il COVID-19, suggerendo una possibile correlazione tra le due condizioni.

Gli esperti sanitari stanno esaminando il tasso di mortalità e la trasmissibilità del MIP-C per valutare il rischio potenziale per la salute pubblica. Ulteriori ricerche sono in corso per determinare le specifiche modalità di trattamento e per sviluppare linee guida preventive.

Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova: "Non dobbiamo preoccuparci per questa Mip-C, è una malattia autoimmune che può essere indotta da Sars-CoV-2, è la prima volta che ne sento parlare in 4 anni di Covid. Sono lavori interessanti portati avanti durante la pandemia, ma io non ho mai visto un caso da quando faccio questo mestiere. Sicuramente il Sars-CoV-2 può aver esacerbato alcune malattie, può aver 'acceso' alcune patologie autoimmuni a livello polmonare già conosciute, ma - conclude - non credo che questa sia un grande problema".