Studio Rivela Potenziale Effetto Protettivo del Covid-19 Contro il Cancro

Un recente studio condotto dall'Istituto dei Tumori di Napoli suggerisce che l'esposizione agli antigeni del virus SARS-CoV-2 potrebbe fungere da "vaccinazione preventiva" contro alcuni tipi di cancro. Le persone vaccinate o che hanno contratto il virus mostrano una risposta immunitaria crociata, con potenziali effetti protettivi contro tumori del seno, fegato, colon e melanoma. Il fenomeno, noto come "mimetismo molecolare", potrebbe avere implicazioni significative per la prevenzione dei tumori. Questi risultati saranno pubblicati su "Frontiers in Immunology".