Green Pass Covid : Da venerdì 6 agosto scatta l'obbligo

Da domani, venerdì 6 agosto 2021, in Italia è attivato l'obbligo del Green Pass anti-Covid per poter accedere ad alcuni servizi, ad esempio, locali al coperto, cinema, teatri e musei.

La norma non deve essere accompagnata da sanzioni.

Inoltre, il Pass verde sarà obbligatorio per il personale della scuola. È stato inoltre deciso che i tamponi per gli studenti delle scuole superiori avranno prezzi controllati. L'ipotesi di test Covid gratuiti è stata esclusa perché potrebbe non aver incentivato i più giovani a vaccinarsi. Quanto alle misure di prevenzione del contagio da Covid, è molto probabile che il Green Pass sia obbligatorio per gli studenti universitari.

In tema di trasporti, ci stiamo muovendo verso l'aumento della capacità del trasporto a lunga percorrenza, a cominciare dai treni. L'orientamento emerso è quello di aumentare la capienza dal 50% all'80% dei posti disponibili. Per le lunghe distanze il provvedimento entrerà in vigore il 1° settembre, anche se in sede di regia si è deciso di anticipare l'inizio della sua attuazione al 20 agosto. Il certificato verde, nei traghetti, non sarà necessario per i viaggi intraregionali. È tuttora dibattuto se escludere dall'obbligo i traghetti che attraversano lo Stretto di Messina. Per quanto riguarda gli autobus si stanno definendo i limiti del Green Pass obbligatorio: l'ipotesi è che valga per viaggi in autobus che attraversano due regioni.

Per gli ospiti dell'hotel che vorranno accedere ai ristoranti e bar interni delle strutture non ci sarà obbligo di Green Pass.

I giorni di quarantena obbligatoria per i vaccinati positivi al Covid 19 (con due dosi) dovrebbero scendere da dieci a sette. E' quanto sarebbe emerso durante la cabina di regia del governo che sta valutando le nuove misure che il Consiglio dei ministri dovrà varare nel pomeriggio. Dieci giorni di quarantena per i non vaccinati.

Intanto le Regioni e gli enti locali hanno espresso parere favorevole, in Conferenza unificata, al Piano scuola del ministro Patrizio Bianchi. Tutto questo, però, deve passare al vaglio del Consiglio dei ministri convocato per le 16.30. All'ordine del giorno, tra l'altro, le nuove misure per il contenimento del Covid-19 e per l'utilizzo del Green Pass. Pronto anche il piano scuola preparato dal ministro Bianchi che definirà l'organizzazione dell'istruzione per settembre.

Il nuovo DL Covid, il secondo dedicato al Green Pass, completerà il quadro di attuazione della certificazione verde avviato con l'ultimo decreto che, a partire dal 6 agosto, stabilisce l'obbligo della certificazione anti-Covid19 per accedere a ristoranti, musei, piscine , spettacoli aperti al pubblico, festival, fiere, convegni e congressi, terme, parchi tematici e di divertimento.

Sono tre le condizioni che consentono di ottenere il Green Pass: essere guariti dal Covid19, avere un tampone (negativo) nelle 48 ore precedenti o aver ricevuto almeno una dose di vaccino.

Lo scontro in corso tra le due anime all'interno della maggioranza fa sì che la Lega si frapponga ancora una volta all'introduzione del Pass su aerei e treni a lunga percorrenza, tanto che al momento si parla della possibilità di metterlo varato a settembre in provvedimento che, secondo altri partner di governo, però, non sarebbe molto efficace perché escluderebbe tutti gli italiani al rientro dalle vacanze.

Le misure che riguardano i lavoratori non dovrebbero essere incluse nel decreto, è più probabile che un altro decreto venga emanato in seguito.

Ieri, la piattaforma nazionale-Dgc per il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19, ha registrato 61 milioni di certificazioni emesse dalla sua nascita, di cui quasi 48,3 milioni già scaricate dai cittadini attraverso i diversi canali.

