Borsa per tutti i giorni o per un'occasione speciale? Ecco quale scegliere

Quale borsa per quale occasione?

Innanzitutto, devi sapere come utilizzerai la tua borsa e che tipo di effetti personali porterai con te per determinarne la grandezza. Considera anche il modo in cui ti piace indossarla. Alcuni modelli possono essere portate a mano o sopra la spalla. Scegliere una borsa per l'uso quotidiano o per un'occasione speciale farà la differenza, motivo per cui devi prima sapere come la utilizzerai.

Una borsa è anche una buona occasione per aggiungere colore al look di tutti i giorni, soprattutto se non osi usare il colore nei tuoi outfit. Ravvivali con una borsa colorata sempre più trendy. Lasciati tentare dai colori accesi per l' estate come il rosso, il giallo o il rosa confetto. Per l'inverno, osa i colori come marroni, verde pino scuro o blu navy. Se hai una personalità o uno stile atipico, fai la scelta giusta scegliendo le stampe . Che siano fiorite o etniche… avrai un'ampia scelta di marchi con stili pronunciati.



La borsa a mano



Se sei una donna che viaggia, scegli una borsa grande a mano. E' l'ideale per accompagnarti tutto il giorno con tutto quello di cui hai bisogno avendolo sempre a portata di mano. Per andare al lavoro le borse grandi sono perfette per riporre tutto l'essenziale di cui hai bisogno durante la giornata.



La borsa a tracolla



Ideale per le mamme o le lavoratrici che amano avere le mani libere, la borsa a tracolla, che può essere grande quanto piccola, sarà la tua alleata quotidiana preferita. E' pratica per potersi muovere liberamente durante la giornata portando con te un gran numero di oggetti.



La mini borse

Al contrario, se preferisci viaggiare leggera, per portare con te solo l'essenziale ovunque senza fastidi, dovresti considerare l'acquisto di una borsa in formato mini che sono altrettanto attraenti e femminili di una borsa in formato classico. La mini borsetta può essere la tua alleata quotidiana così come per una serata con le amiche. Basta infilare i tuoi elementi essenziali e il gioco è fatto!



Scelta dei materiali ecologici ed ecosostenibili

Se sei attenta all'ecosostenibilità, sai quanto sia importante la scelta di un brand prima di acquistare un prodotto per chi ritiene una caratteristica primaria l'eco-responsabilità di un processo produttivo oltre al design. Questa è la strada che stanno percorrendo molti siti che propongono in vendita borse ecologiche comedove troverai unaIl marchio infatti è passato via via nel tempo a produrre borse con tessuti alternativi e più solidi come il nylon PET , che ha una finitura morbida, ricavato con fibre riciclate ed estratto da bottiglie di acqua minerale. In sostanza: sembra cotone cerato, ma è ancora più impermeabile, molto più resistente e quindi durevole e allo stesso tempo ecologico perchè richiede meno petrolio nel processo produttivo.

Anche la pelle utilizzata fa parte di un processo produttivo sostenibile di economia circolare attraverso il controllo e il tracciamento dei pellami sin da prima che siano pronti per i prodotti, nel rispetto di tutta la filiera trattando con sensibilità le problematiche legate al benessere animale e utilizzando una speciale formula conciaria a base di alluminio.

Infine anche il packaging dal 2021 è completamente eco-compatibile, prodotto in Italia ed è composto da un mix di fibra vergine certificata FSC® e 50% di fibra riciclata di scarto pre-consumo.



