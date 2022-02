Miglior Smartwatch? Ecco quale scegliere

Esistono diversi tipi di smartwatch, con usi diversi. Vedremo di seguito, le tre tipologie di smartwatch, nonché i criteri di selezione a cui prestare attenzione prima di scegliere il proprio orologio intelligente.



I 3 tipi di smartwatch

Ci sono tre scelte di smartwatch, a cui abbiamo aggiunto il tipo "Apple Watch", che si distingue dalla maggior parte degli altri orologi:



Smartwatch dipendenti da uno smartphone

Orologi connessi autonomi (con nano sim card)

Braccialetti smart

L' Apple Watch.

Smartwatch connessi a uno smartphone

Questa prima scelta di smartwatch è la più comune, la più diffusa e la più sviluppata attualmente da marchi come Samsung, LG, Apple, Motorola, Asus ecc ed è quella che consigliamo viste le ottime recensioni come quelle pubblicate dal sito phonetoday.it.



Perché? Perché comunque, per ora abbiamo ancora tutti il nostro smartphone permanentemente con noi o situato nelle vicinanze. Se dunque non hai intenzione di dissociarti del tutto dal tuo migliore amico smartphone non è ancora il momento di scegliere un orologio con una sim card.



Questo tipo di orologi offrono molte funzioni tra cui:



Notifiche: di chiamata, messaggistica , social network, applicazioni...

Sport: accelerometro, giroscopio, contapassi, cronometro

Sveglia , meteo, lettore mp3 (verificare la presenza di un jack per le cuffie)

Trovare il tuo cellulare da remoto

Traduttore, assistente benessere, riconoscimento vocale ecc



Queste sono le caratteristiche più comuni offerte da questi smartwatch, ma ogni marchio sviluppa anche caratteristiche innovative, soprattutto in ambito sportivo. Così, ad esempio, il Samsung Galaxy Gear Fit ti dirà il numero di passi fatti durante il giorno, la tua frequenza cardiaca (tramite i sensori sull'orologio), analizzerà le tue distanze percorse utilizzando il GPS... e ancora molte altre cose.



Smartwatch con sim card



Questa seconda scelta di orologi non è ancora molto sviluppata dai grandi marchi. Ci sono principalmente modelli di orologi connessi economici, che provengono dalla Cina nei quali è possibile inserire una nano sim card.



Sconsigliamo di scegliere questo tipo di orologio perché i modelli proposti sono perlopiù di fascia bassa e, se il vostro smartphone non è comunque 'lontano' da voi, non ne avrete proprio bisogno. Inoltre una nuova sim card vuol dire un nuovo abbonamento e altri costi.



Braccialetti smartband



Questa terza scelta possibile, non è in realtà un vero e proprio smartwatch, ma l'abbiamo messa qui in modo da poter capire la differenza tra i due. Si tratta di braccialetti, prevalentemente per uso sportivo. Gli smartband sono stati creati con un obiettivo molto specifico, monitorare completamente l’attività fisica e sportiva di chi lo indossa.



Per la maggior parte di essi, si tratta di tracker di attività fitness che inviano e sintetizzano queste informazioni tramite un'applicazione per smartphone. Hanno il vantaggio di essere resistenti all'acqua (da verificare per ogni modello, ma la maggior parte lo è) e sono compatibili con molti modelli di telefoni Android.



Quasi tutti i modelli eseguono anche il monitoraggio del sonno. Questo tipo di braccialetto è interessante se vuoi seguire più da vicino la tua salute, fare sport e prenderti cura di te.



Attenzione, non funzionano come gli smartwatch, senza notifiche, avvisi telefonici, musica o altro. Inviano semplicemente le informazioni tracciate tramite il braccialetto all'applicazione ed eseguono il monitoraggio statistico quotidiano.

Apple Watch



Ultima categoria di scelta possibile: l' Apple Watch, pioniera nel campo, come lo è stata per la telefonia e i tablet. Disponibile con quadranti da 38 e 42 mm, avrai la possibilità di scegliere tra una moltitudine di possibili cinturini, da quelli sportivi alla pelle di lusso.



Dal punto di vista della funzionalità, l'Apple Watch è in vantaggio sui suoi concorrenti :



Notifiche per telefono, e-mail, social network...

Vivavoce con Siri: ti permette di comunicare con il tuo orologio parlando, ma anche di dettare e-mail, messaggi, sms...

Portafoglio: il tuo portafoglio al polso (pagamenti, biglietti, carta fedeltà, ecc.)

Tutto quello che ti serve per lo sport.

Apple, Samsung, Motorola, Sony, tutti i produttori di smartphone hanno sviluppato ciascuno il proprio smartwatch che dialoga con il tuo cellulare. Quello che consigliamo di valutare prima dell'acquisto è la compatibilità con il vostro smartphone.



L'autonomia che varia notevolmente da un orologio all'altro. L'impermeabilità se si desidera utilizzare lo smartwatch per nuotare o fare sport (a volte sotto la pioggia). I sensori del tuo orologio che ti permetteranno di monitorare una serie di fattori legati alla salute e, più in generale, la tua attività fisica. Infine lo schermo che sarà un elemento importante da tenere in considerazione perché è ciò che determinerà la leggibilità e l'autonomia.

Altre News per: migliorsmartwatcheccoqualescegliere