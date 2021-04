Come scegliere il regalo perfetto per ogni occasione

Natale, compleanni, feste… ogni anno ci sono occasioni e ogni anno ti trovi nella stessa complicata situazione: trovare l'idea regalo perfetta per i tuoi cari. Una ricerca che sembra semplice, ma che può trasformarsi in un percorso ad ostacoli. Di seguito una breve guida per aiutarti a a trovare idee regalo per ogni occasione.



Poniti le domande giuste

Prima di scegliere un regalo per una persona cara, è ovvio che dovrai porti alcune domande: a chi è rivolto il regalo? Tua madre, la tua dolce metà, un'amica, tua suocera, un regalo per un uomo, per un collega di lavoro? Qual è il tuo budget? Probabilmente non vorrai pagare lo stesso prezzo a seconda della persona e dell'occasione. Poi guarda i gusti della persona. Le piacciono i gioielli, la gastronomia, il buon vino, i videogiochi? E infine, interessati alla sua personalità. È qualcuno abbastanza convenzionale, che rimarrà incantato da un regalo "classico", o meglio uno spirito più originale, che ama i regali fuori dal comune? Questo dovrebbe già metterti sulla strada giusta.

Scegliere un regalo per una persona che ha tutto



In occasione di un compleanno o di una festa, scegliere un regalo ideale per una persona che ha già tutto quello che desidera può essere complicato. Trovare l'idea giusta dunque non sarà facile senza conoscere la sua personalità. Inoltre, l'età della persona può guidarti nella scelta del regalo utile o se ha un hobby di cui potrebbe godere per il tuo regalo.



Trovare il regalo perfetto non è mai facile. Tra il desiderio di piacere e la preoccupazione di fare lo stesso regalo di un altro, il compito è delicato. Affinché il tuo regalo non passi inosservato, non c'è bisogno di rompere il salvadanaio con un regalo costoso. L' originalità è sempre più apprezzata di un regalo costoso che non corrisponde alla personalità della persona da omaggiare. Per un'amica, ad esempio, un regalo personalizzato con il suo nome, la sua foto o una dedica può essere molto gradito.



Il regalo personalizzato è sempre apprezzato per la sua originalità perchè tiene conto della personalità della persona a cui viene donato. A seconda dell'età e degli hobby della persona a cui si vuol bene, resta un best seller tra i regali più apprezzati soprattutto dal gentil sesso.

Un caro amico o solo un conoscente?



Un'altra domanda da porsi è: qual è il mio grado di affinità con questa persona? In effetti, non ti orienterai verso gli stessi tipi di doni per tutte le tue relazioni. Tieni presente che un regalo trasmette sempre un messaggio.



Più precisamente se si tratta di:



- Famiglia e amici intimi: puoi permetterti regali più costosi o persino regali bizzarri.

- Rapporti meno intimi, colleghi: preferisci regali più sobri e versatili. Per limitare le situazioni imbarazzanti, evita insinuazioni. Se conosci abbastanza bene la persona, puoi comunque osare il regalo personalizzato.

- Conoscenze semplici: come potrebbe essere un parente o una persona con cui hai una relazione "alla lontana" che ti invita a un evento. A questo punto opta per un regalo generico, che siamo abituati a fare in questo genere di situazioni. Esempi tipici: un mazzo di fiori o una pianta per una donna o una bottiglia di vino per un uomo.



Un regalo adattato all'evento



Bisogna anche considerare l'evento per scegliere il regalo perfetto:



- Se è un'occasione comune (come Natale o Pasqua), in famiglia dovrai viziare a priori più persone. Per evitare la gelosia, è meglio fare doni di uguale valore a tutti. Questo entro i limiti del tuo portafoglio. A seconda delle persone interessate, nulla ti impedisce di personalizzare i tuoi regali.

- Per un evento importante che mette al centro una o più persone, puoi offrire un regalo migliore. Soprattutto per un matrimonio, un battesimo o un grande compleanno, il regalo deve essere adatto all'evento.

- Per un'occasione più modesta: durante una cena o una piccola festa, un regalo servirà soprattutto come ringraziamento ai padroni di casa. Basterà anche un "regalino" per celebrare l'occasione, giusto per "educazione".



In un contesto professionale



In generale, fare regali in un contesto professionale è piuttosto complicato. Anche se sei vicino alla persona (collega, cliente, manager, ecc.), Rimane un rapporto di lavoro. Quindi rimani moderato nella scelta dei regali.



Allo stesso modo, la tua azienda può fare regali aziendali a dipendenti o clienti, in un'occasione speciale o semplicemente per mantenere un buon rapporto. Deve quindi selezionare con cura il regalo, pensando anche al messaggio che desideri trasmettere. La scelta del tipo di un regalo aziendale (valore, qualità, utilizzo, ecc.) è molto importante.



Regalare viaggi ed esperienze



Se il tuo budget lo permette puoi pensare di regalare un viaggio o un'esperienza relax. Oggi ci sono cofanetti che includono un'ampia scelta di destinazioni per un viaggio o per una location improntata al benessere con SPA o terme per regalare momenti di totale relax. Il sistema dei cofanetti regalo è facile da usare e offre luoghi e attività che sono già stati testati e approvati da numerosi altri beneficiari. La persona che riceverà il cofanetto regalo dovrà solo consultare l'opuscolo contenuto nel cofanetto che elenca le diverse attività a sua disposizione. Non c'è dubbio che il suo spirito da ragazzina riemergerà quando sceglierà la sua attività dall'ampia scelta offerta in queste scatole regalo.

