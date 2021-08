Il pranzo è servito : ecco il numero di telefono e come partecipare al programma

A Rai Uno in onda ilcon concorso televisivo condotto dache, dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 14:45, accoglie i concorrenti delche fu punta di diamante del piccolo schermo nel anni ottanta. Il concorso andrà in onda fino al 10 settembre 2021 e, per chi lo desidera, è previsto anche un concorso a premi dedicato esclusivamente agli spettatori, denominato "" ed è indipendente dalla gara durante il

Questo concorso ha le sue regole di partecipazione. Il concorso a premi si svolge attraverso il collegamento audio e i concorrenti potranno ascoltare la domanda solo telefonicamente, senza vedere cosa succede in studio, perché il programma è registrato e non in diretta. Il valore del premio verrà convertito in buoni Eurospin.

Tutti coloro che intendono partecipare al concorso telefonico Il pranzo è servito devono prenotarsi telefonando allo 06.45789090 e poi seguendo tutte le indicazioni che verranno fornite dal dischetto automatico. Inoltre è possibile prenotare anche online. Basta collegarsi su contattalarai.rai.it e poi compilare il modulo di prenotazione del gioco che è disponibile nella sezione "GiocheRai - Giochi telefonici". Possono partecipare tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età. Una volta effettuata la prenotazione, bisognerà attendere l'estrazione. Infatti, i concorrenti che avranno la possibilità di partecipare al gioco saranno sorteggiati attraverso un meccanismo automatico e alla presenza di un notaio che assicurerà il rispetto delle regole.

I vincitori del concorso saranno informati del premio vinto mediante lettera raccomandata. All'interno di questa verranno indicate tutte le modalità di consegna del premio stesso. Ciascun premio verrà assegnato entro 6 mesi dalla fine del programma. Qui tutto il regolamento.

